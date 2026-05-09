Rechazan una reclamación de casi 200.000 euros de los familiares de un fallecido en el incendio de Fuengirola de 2023

Edificio de la avenida Miramar de Fuengirola afectado por el incendio en una vivienda.

Las claves

Las claves Generado con IA El Consejo Consultivo de Andalucía ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de Fuengirola de rechazar una reclamación patrimonial de casi 200.000 euros presentada por familiares de uno de los fallecidos en el incendio de 2023. La reclamación argumentaba una supuesta actuación deficiente del Servicio Municipal de Bomberos durante la intervención en el incendio, pero el dictamen concluye que no existió mala praxis ni nexo causal con el resultado. El incendio, ocurrido el 9 de enero de 2023 en un edificio de la avenida Miramar, causó la muerte de dos hombres y afectó a otras cinco personas, además de provocar desalojos y una compleja intervención de los servicios de emergencia. En enero de 2025, las diligencias penales abiertas tras el incendio fueron archivadas, lo que influyó en el procedimiento administrativo de la reclamación patrimonial.

El incendio de un edificio en la avenida Miramar de Fuengirola, en el que perdieron la vida dos hombres y varias personas resultaron heridas, vuelve al centro de la actualidad tres años después.

El dolor de las familias y las dudas sobre la actuación de los servicios de emergencia han dado paso a un proceso administrativo que ha terminado con el aval del Consejo Consultivo de Andalucía al Ayuntamiento de la localidad.

El órgano consultivo ha respaldado la decisión del Consistorio de desestimar una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los padres y el hermano de uno de los fallecidos, en la que solicitaban una indemnización de 197.565,53 euros al considerar que habría existido una actuación deficiente del Servicio Municipal de Extinción de Incendios durante la intervención.

Frente a esta tesis, el consultivo concluye que no existe nexo causal entre la actuación de los bomberos y el resultado del incendio, ni se aprecia mala praxis en su intervención.

El dictamen, fechado el 21 de abril de 2026, analiza el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento tras la reclamación presentada por los familiares de las víctimas —padres y hermano de uno de los fallecidos— en relación con el trágico suceso ocurrido en un bloque residencial de cinco plantas.

Los hechos se remontan al 9 de enero de 2023, cuando un incendio se declaró en una vivienda situada en la quinta planta de un edificio de la avenida Miramar.

Incendio

Las llamas se propagaron con rapidez y generaron una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio, lo que provocó decenas de llamadas al 112.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, sanitarios del 061 y dotaciones de bomberos de Fuengirola, Mijas y Benalmádena. La situación obligó a desalojos parciales del inmueble y se vivieron momentos de gran complejidad operativa.

Como consecuencia del fuego, dos hombres de 41 y 66 años fallecieron, mientras que otras cinco personas resultaron afectadas, algunas de ellas por inhalación de humo y trasladadas al Hospital Costa del Sol.

Archivo de diligencias penales en 2025

El dictamen incorpora un elemento relevante en la cronología del caso: el 14 de enero de 2025 se confirmó el archivo de las diligencias penales abiertas tras el incendio. Esta decisión tuvo efectos en el plano administrativo, al interrumpir el cómputo del plazo de prescripción para la reclamación patrimonial presentada posteriormente por los familiares.

Tras el siniestro, los familiares de una de las víctimas iniciaron un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Fuengirola, alegando una supuesta actuación negligente del servicio municipal de bomberos durante la extinción del fuego.

"Este Consejo considera que el hecho desgraciado que ha motivado la reclamación no merece un detenimiento que sólo puede profundizar en las consecuencias del mismo", se dice textualmente, apuntando que la parte reclamante "no aporta ningún informe ni prueba diferentes de los que se valoraron en sede judicial, en la que de forma categórica se rechaza la conclusión del informe pericial de parte, de que la actuación de los bomberos pudiera haber sido la causante del daño".

Y concluye: "Sin otros medios de prueba y con la finalidad explicitada de no hacer mella en tan trágica situación, este Consejo considera que no se ha acreditado ni indiciariamente que la actuación del Servicio de Bomberos haya llevado al daño por el que se reclama".