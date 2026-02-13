El amor en Bioparc Fuengirola: así se enamoran las especies más icónicas del zoológico

Las claves nuevo Generado con IA Bioparc Fuengirola muestra cómo el amor y los vínculos afectivos entre animales son esenciales para la supervivencia y la conservación de especies. Los cálaos demuestran cooperación extrema: la hembra se aísla en el nido y el macho asume toda la alimentación durante la crianza. Flamencos y nutrias gigantes practican el trabajo en equipo y la crianza compartida, fortaleciendo el grupo y la supervivencia de las crías. Especies como los sakís de cara blanca, casuarios y hipopótamos pigmeos destacan por sus vínculos estables y roles parentales únicos que favorecen la continuidad de sus poblaciones.

OEl amor tiene miles de significados. Cada persona lo vive de una manera diferente y entre los animales no iba a ser menos. En la naturaleza, el amor no es un gesto romántico, sino una poderosa herramienta de supervivencia.

En muchas especies, los vínculos de pareja, la cooperación y el cuidado compartido de las crías resultan esenciales para garantizar el éxito reproductivo y la continuidad de poblaciones cada vez más amenazadas.

Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, Bioparc Fuengirola quiere que sus visitantes conozcan algunas de las historias de pareja más sorprendentes del reino animal, donde el cortejo, la fidelidad y el compromiso juegan un papel clave en la conservación de la biodiversidad.

Cálaos, amor a puerta cerrada y para toda la vida

Los cálaos son aves tropicales cuyo comportamiento reproductivo es uno de los más extraordinarios del mundo animal.



Durante la época de cría, la hembra se sella voluntariamente en el interior del nido, donde permanece junto a los polluelos durante semanas.



El macho asume entonces una responsabilidad absoluta que consiste en ser el encargado de alimentar tanto a la madre como a las crías hasta que estas están listas para abandonar el nido.



Una demostración de confianza y cooperación extrema que resulta vital para la supervivencia de estas especies.

Flamencos, coreografías para enamorar

Los flamencos, por su parte, convierten el cortejo en un auténtico espectáculo colectivo. Sus conocidas danzas sincronizadas sirven para fortalecer vínculos y formar pareja.

Una vez elegido el compañero, macho y hembra comparten la incubación del huevo y el cuidado de la cría, que crece protegida dentro de la colonia. Un ejemplo claro de trabajo en equipo en el que cada individuo cumple un papel fundamental.

Nutrias gigantes del Amazonas, una familia unida frente a todo

Las nutrias gigantes del Amazonas, una de las especies más amenazadas de Sudamérica, protagonizan algunas de las historias familiares más emotivas del parque.



Viven en grupos muy cohesionados, liderados por la pareja reproductora, donde todos los miembros colaboran en el cuidado de las crías.

Los adultos y hermanos mayores enseñan a nadar, a cazar y a defenderse, creando un entorno de aprendizaje imprescindible para su desarrollo.



El nacimiento de crías en Bioparc Fuengirola supone un importante hito para la conservación de esta especie en peligro.

También destacan los sakís de cara blanca, primates discretos que mantienen vínculos de pareja sólidos y estables.



El contacto constante y el acicalamiento mutuo refuerzan la relación y generan un entorno seguro para la crianza. Aunque la madre asume el cuidado principal, la estabilidad del grupo y la cercanía del macho resultan esenciales para el bienestar de las crías.

Otro caso llamativo es el del casuario, una de las aves más grandes y singulares del planeta. Tras la puesta de huevos, es el macho quien asume casi en exclusiva la incubación y el cuidado de los polluelos, guiándolos y protegiéndolos durante meses.



Una dedicación ejemplar que rompe estereotipos y subraya la importancia del cuidado parental en la naturaleza.



Por último, los hipopótamos pigmeos, mucho más pequeños y esquivos que sus parientes africanos, mantienen relaciones tranquilas pero fundamentales para la supervivencia de la especie.

La estabilidad del vínculo y un entorno sin estrés son claves para el éxito reproductivo y el desarrollo seguro de las crías, especialmente en una especie catalogada como amenazada.

Más allá de celebrar San Valentín, Bioparc Fuengirola pone el foco en la importancia de estos vínculos como estrategias evolutivas que garantizan el futuro de las especies.