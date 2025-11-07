Ekan, el gorila andaluz que aprende jugando en Bioparc Fuengirola cumple cinco años

Las claves nuevo Generado con IA Ekan, el primer gorila nacido en Andalucía y símbolo del éxito reproductor en Bioparc Fuengirola, cumple cinco años, celebrándolo con una tarta de frutas y vegetales como parte de su enriquecimiento ambiental. En esta etapa, Ekan desarrolla habilidades sociales clave: refuerza lazos familiares, aprende jerarquías del grupo y amplía su repertorio comunicativo mediante gestos, sonidos y juegos con otros gorilas. El vínculo entre Ekan y su padre, el macho dominante Eko, es cada vez más fuerte, observando e imitando sus comportamientos, lo que es esencial para los futuros machos espalda plateada. Su curiosidad y motivación han impulsado el inicio anticipado de su programa de entrenamiento, demostrando que el aprendizaje y el bienestar animal pueden ir de la mano en la conservación de especies amenazadas.

Ekan, el primer gorila nacido en Andalucía y un símbolo del éxito reproductor del parque dentro del programa europeo de conservación de especies amenazadas (EEP), ha celebrado este viernes su quinto cumpleaños.

Para celebrarlo, el equipo de cuidadores de Bioparc Fuengirola ha elaborado una tarta con frutas y vegetales, pensada no solo como un gesto simbólico sino como una actividad de enriquecimiento ambiental que estimula la curiosidad, el juego y la cohesión social entre los miembros del grupo.

A los cinco años, los gorilas se encuentran en una etapa esencial de aprendizaje social y desarrollo de la identidad dentro del grupo.

En el caso de Ekan, el equipo destaca su creciente comprensión jerárquica, aprendiendo a reconocer a los individuos dominantes y a actuar según las reglas sociales del grupo.

Aunque sigue muy unido a su madre, ya muestra una gran independencia: pasa largos ratos jugando con los otros miembros del grupo, practicando persecuciones, forcejeos o luchas fingidas que fortalecen su coordinación, fuerza y entendimiento de la convivencia.

Además, su vínculo con el macho dominante, Eko, su padre, es cada vez más significativo. Ekan lo observa, imita y aprende de su forma de liderar, un comportamiento clave para los futuros machos espalda plateada.

Su repertorio comunicativo también se amplía: expresiones faciales, gestos, gruñidos y sonidos diversos son parte de un lenguaje corporal cada vez más sofisticado que le permite interactuar y cooperar con los demás.

En este sentido, María José Roldán, cuidadora especialista en primates, ha explicado que “en el cuidado diario de los animales, debemos destacar la importancia de manejos como el enriquecimiento y el entrenamiento, que les aportan herramientas que favorecen su correcto estado físico y mental, y por lo tanto su bienestar.”

El caso de Ekan ha sido especialmente relevante. Su curiosidad y atención durante el entrenamiento de su padre impulsaron a los cuidadores a iniciar su propio programa de entrenamiento en 2024, antes de la edad habitual.

Desde marzo de ese año comenzó a responder a órdenes sencillas, y en diciembre se puso en marcha un programa clínico adaptado a su comportamiento y capacidades.

Su alta motivación y afán por el juego han permitido un progreso notable, creando un fuerte vínculo de confianza con su cuidadora y demostrando que el aprendizaje y el bienestar pueden ir de la mano.

Un símbolo de esperanza para su especie

El nacimiento de Ekan en 2020 marcó un hito histórico porque fue el primer gorila nacido en Andalucía. Cinco años después, su desarrollo refleja el compromiso de Bioparc Fuengirola con la educación, la investigación y la conservación del gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), especie catalogada “En Peligro Crítico” por la UICN.