Cae en Madrid el cerebro de una red de alquileres “fantasma” destapada en Fuengirola: cobraba fianzas y desaparecía

Detenido en Madrid el cabecilla de una red de estafas de alquileres "fantasma" que operaba principalmente en Fuengirola. La "Operación Buganvilla" conecta denuncias de varias provincias con el mismo patrón de fraude, alcanzando un perjuicio económico superior a 25.000 euros. El estafador organizaba visitas a viviendas turísticas, firmaba contratos falsos y cobraba fianzas, dejando a las víctimas sin acceso a los inmuebles. La investigación descubrió el uso de colaboradores para abrir cuentas bancarias y transferir el dinero recibido, dificultando el rastreo de las estafas.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Local de Fuengirola, han detenido en Madrid al principal responsable de una red de estafas en alquileres “fantasma”. El hombre, con un método tan sencillo como efectivo, engañaba a sus víctimas ofreciéndoles viviendas turísticas que no estaban realmente disponibles. Para hacerlo más creíble, organizaba visitas a los pisos —de los que previamente había copiado las llaves—, firmaba contratos aparentemente legales y cobraba por adelantado el primer mes y la fianza.

La Operación Buganvilla, coordinada por el Grupo de Ciberdelincuencia de Fuengirola, ha conseguido conectar denuncias procedentes de distintas provincias, todas con el mismo patrón de fraude. El perjuicio económico supera ya los 25.000 euros, aunque los investigadores sospechan que la cifra podría ser mucho mayor.

El detenido actuaba con aparente profesionalidad. Tras alquilar de forma legítima una vivienda de uso turístico, realizaba fotografías del interior y del entorno, y se hacía con una copia de las llaves. Después, publicaba falsos anuncios en portales de alquiler convencional, citaba a los interesados y les mostraba la vivienda como si fuera suya. Cuando las víctimas intentaban entrar en la fecha pactada, descubrían que el piso estaba ocupado por turistas y que habían caído en un engaño perfectamente diseñado.

Una investigación minuciosa y coordinada

El trabajo de los agentes fue clave para desenmascarar al estafador. Contratos, anuncios, números de teléfono, movimientos bancarios… Todo se analizó al detalle hasta hallar un nexo común: las mismas fechas, cláusulas idénticas y contactos que llevaban a una sola persona.

Además, se detectaron posibles colaboradores que prestaban sus identidades para abrir cuentas bancarias donde se ingresaban los pagos y, después, retiraban el dinero en cajeros o lo transferían a terceros para borrar el rastro.

Tras su identificación, el presunto autor fue localizado y arrestado en una localidad del sur de Madrid. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas de esta red de alquileres “fantasma”.