Detenidas cuatro personas, dos de ellos menores de edad, por delito de odio hacia una mujer trans en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro personas, incluyendo dos menores, han sido detenidas por un delito de odio contra una mujer trans en Fuengirola. La agresión ocurrió durante la feria de Fuengirola, donde la víctima fue insultada y agredida físicamente por su identidad de género. Los agresores, parte de un grupo de cinco jóvenes, amenazaron a la víctima con un cuchillo y la agredieron con patadas y puñetazos. La policía utilizó imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para identificar y arrestar a los sospechosos por delitos de odio y amenazas.

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Local de Fuengirola, han procedido a la detención de cuatro personas como presuntos responsables de un delito de odio hacia una mujer trans. Los hechos ocurrieron en plena madrugada, durante la feria de la localidad malagueña. La víctima denunció que un grupo de individuos la había agredido físicamente mientras la insultaba con expresiones transfóbicas.

Los hechos se remontan al pasado día 10, sobre las 05:00 horas, cuando se recibe una llamada en la sala 091 informando de una agresión en el recinto ferial de Fuengirola. A la llegada del indicativo policial las víctimas manifiestan haber sido agredidos por un grupo de jóvenes por su condición sexual, siendo trasladados por los agentes a un centro de salud para ser asistidos de las lesiones que presentan.

Una vez en la Comisaría de la localidad, las víctimas denunciaron los hechos que dieron lugar a una investigación policial con el objetivo de esclarecer lo sucedido. Según sus manifestaciones, un grupo de cinco jóvenes, los insultaron y agredieron, llegando a propinarles patadas y puñetazos y amenazarles con un cuchillo.

Gracias a la existencia de imágenes de cámaras de grabación y las declaraciones de los testigos, los agentes encargados del suceso pudieron determinar que lo acontecido podía constituir un delito de odio, motivado por la identidad de género de una de las víctimas.

Tras la práctica de las diligencias correspondientes, los investigadores consiguieron identificar y detener a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, a los que se les imputan delitos de odio, de amenazas graves y un delito leve de lesiones.