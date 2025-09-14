Fuengirola ya tiene empresa para vigilar a los funcionarios de baja: los seguirá desde sus casas

Aviso directo a los funcionarios municipales de Fuengirola que están de baja o están sopesando hacerlo. El Ayuntamiento malagueño acaba de contratar a una empresa externa para investigar a estos empleados públicos para comprobar si las razones que motivan su ausencia en los puestos de trabajo son reales o no.

El servicio, licitado por el Consistorio a principios del pasado mes de agosto, va a ser desarrollado por la firma Themis Investigaciones Privadas por un precio de 15.609 euros (impuestos incluidos). El contrato tiene una vigencia de un año.

Atendiendo al contenido del expediente administrativo , el Consistorio fuengiroleño pretende poner coto al "elevado absentismo laboral" que presentan determinados servicios municipales.

De hecho, en el documento oficial se asevera que las tasas están "muy por encima de la media del país, siendo esta medida excepcional, de manera que no se espera su repetición inmediata".

Se precisa, que la empresa que se haga con el contrato tendrá que realizar seguimiento "comenzado en la vivienda o lugares que pueda frecuentar el interesado, con la finalidad de comprobar y poder demostrar de forma fehaciente si realiza alguna actividad por cuenta ajena o propia o cualquier otra actividad incompatible con la situación de incapacidad temporal o limitación de aptitud".

Y ello incluye, se cita textualmente, "deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos…" Asimismo, se insiste en que estos seguimientos deberán durar un mínimo de tres días, de manera que se puedan constatar y demostrar los hechos.

Se abre la puerta, incluso, a que el Ayuntamiento reclame a la empresa ampliar el periodo de seguimiento.

Desde el equipo de gobierno fuengiroleño se justificó el procedimiento activado, asegurando que es "completamente legal".

"Tiene informes positivos del jefe del área, de la Asesoría Jurídica y del departamento de Contratación", señalaron fuentes municipales, que precisaron que "no es la primera vez que el Ayuntamiento licita un contrato similar ni la primera Administración pública local o autonómica que lo ha hecho".

En línea con lo reflejado en el pliego de condiciones, el motivo es el elevado índice de absentismo laboral, "que en algunos momentos ha rondado el 10%". Una de las áreas más afectadas es la de Servicios Operativos y Limpieza.

Vigilancia sobre los trabajadores de la ITV

No es la única Administración pública que acude a empresas de detectives para vigilar a sus empleados. Justamente esto es lo que ha hecho la Junta de Andalucía, a través de la entidad VEIASA, para poner el foco sobre el personal de las estaciones de ITV.

El contrato, licitado por 242.000 euros (IVA incluido), permitirá contratar los servicios de investigación privada para verificar posibles fraudes en bajas laborales de su personal. La duración es de 48 meses y se divide en dos lotes.

El primero de ellos corresponde a Andalucía Occidental, incluyendo a las provincias de Córdoba y Sevilla; el segundo, a Andalucía Oriental, con Málaga, Jaén, Granada y Almería.