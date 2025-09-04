Acuarios con gambas en aulas de Primaria: el innovador proyecto que hará Bioparc en colegios de Fuengirola

Uno de los acuarios que se instalarán en los colegios de Fuengirola.

La mejor forma de aprender y de concienciarse es vivir algo en primera persona. Y si se hace desde niño el nivel de inmersión es mucho mayor.

El Ayuntamiento de Fuengirola y Bioparc van a poner en marcha un proyecto pionero que no pasará desapercibido. Se llama Naturaleza en el Aula.

Instalarán acuarios de agua dulce en colegios de este municipio. Habrá gambas neocaridinas, plantas y algas y el alumnado será el encargado de cuidar y estudiar lo que pase en ese ecosistema.

Los acuarios se pondrán en las clases de segundo y tercero de Primaria, fomentando así la conciencia ambiental y el respeto a la biodiversidad.

Se van a colocar en 20 colegios en esta primera edición. Los centros interesados podrán hacer su solicitud hasta el 30 de septiembre.

Una gamba en el acuario.

Tras la selección de los centros, el equipo de educación de Bioparc Fuengirola ofrecerá formación específica al profesorado y acompañará de forma continua el desarrollo del proyecto, garantizando el bienestar de los animales y la correcta evolución de los acuarios.

Se empezará en este mismo curso 2025/26 y se han establecido cuatro fases. La primera es la coordinación con los colegios seleccionados, la segunda es la formación del profesorado, la tercera es la instalación del acuario en el aula y la última la realización de actividades y talleres vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un momento de la presentación del proyecto en Bioparc Fuengirola.

"Naturaleza en el Aula es un paso más en la misión del parque de conectar a las nuevas generaciones con la conservación de la biodiversidad. A través de la experiencia directa y el cuidado de un ecosistema, los niños y niñas comprenderán la importancia de proteger la naturaleza en su vida cotidiana”, ha asegurado Francisco de Asis García, director de Bioparc Fuengirola.

Ana Mula, alcaldesa del municipio, ha indicado por su parte que “Fuengirola es una ciudad amiga de los animales. Nos esforzamos mucho por integrarlos en nuestra vida diaria y en nuestra ciudad. Y en ese concepto de integración medioambiental juega un papel esencial Bioparc Fuengirola".