Atasco kilométrico en la A-7: el incendio de un coche a la altura de Fuengirola provoca importantes retenciones

El incendio de un vehículo en la autovía A-7, a la altura del municipio de Fuengirola, está provocando alrededor de 7 kilómetros de retenciones.

Así lo confirman desde el Centro Provincial de Tráfico en Málaga. El organismo estatal señala que el coche afectado se encuentra ocupando el carril derecho de la carretera en sentido Cádiz, lo que está generando importantes problemas a la circulación viaria.

El incidente, indican las fuentes, ha ocurrido alrededor de las 18:40 horas, aproximadamente, sin que esté claro el momento en que será retirado el vehículo y se empezará a normalizar la circulación. No parece que haya personas heridas.