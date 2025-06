Zunilda manifestó a su familia que quería divorciarse de su marido: "Lo iba a hacer después de su operación en Málaga"

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sigue recabando datos sobre el crimen de Zunilda, una mujer colombiana de 43 años que ha sido presuntamente asesinada por su pareja, Jarrod, de 46 y estadounidense en Fuengirola, que se ha quitado la vida tras el suceso. En caso de confirmarse, sería la tercera víctima de la violencia machista en la provincia en lo que va de año.

Ella fue hallada este jueves al mediodía sin vida y con evidentes signos de violencia, parece que recibió incontables martillazos, mientras que su marido, el presunto asesino, fue hallado en la bañera tras suicidarse con un arma blanca que fue localizada junto a su cadáver.

Zunilda y Jarrod llegaron hace casi un mes a la provincia de Málaga para disfrutar de un tiempo de descanso coincidiendo con una operación en la rodilla que él tenía programada para el 16 de junio. Durante estas semanas compartió imágenes en su Instagram disfrutando de su estancia en un apartamento de la urbanización Higuerón West Dreams, que alquilaron para la ocasión, e incluso de comida con sus amigas en Plaza Mayor.

Durante esos días, Zunilda mantenía el contacto con su familia y con sus miles de seguidores. Tenía casi 80.000 en Instagram. Si bien, su familia perdió el contacto con ella a partir del 14 de junio. "Su madre fue una de las últimas que habló con ella el viernes", explica una de sus sobrinas, Angie Tous, a EL ESPAÑOL de Málaga.

Angie reconoce que la última semana ha sido un calvario para toda la familia, sobre todo desde que descubrieron hace cuatro días un post en el perfil de su tía que, "claramente", no escribió ella. La joven asegura que toda la familia piensa que Jarrod escribió un escalofriante mensaje para justificar lo que ha cometido.

De hecho, las alarmas saltaron entre todos los que le seguían al leer el pie de foto de su último post. Algunos seguidores, muchos de ellos también culturistas profesionales como ella, llegaron a pensar que le habían robado el móvil y otros, los que más la conocían, que se encontraba en una grave situación de peligro.

"Durante las últimas 20 semanas, Amy [así se llamaba en el mundo del culturismo] ha estado entrenando para una competición de culturismo y ha estado en un ciclo de esteroides muy duro. Su entrenador le ha hecho tomar muchos esteroides incluyendo trembolona, que no deben tomar las mujeres, y le dije que no se la diera, porque la volvería muy loca. Y así ha sido", así comienza el texto que, podría haber escrito su marido, Jarrod, otro conocido culturista, antes de morir, aunque este extremo tendrá que ser investigado por la Policía.

Así, continúa, cuenta que en las últimas semanas la mujer se había vuelto "aún más agresiva", llegando a romper la puerta del apartamento. "Esto es solo conmigo, ella es una persona completamente diferente y agradable para todos los demás. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí...? Hace cuatro años volvimos a estar juntos después de una mala ruptura que fue todo culpa mía", prosigue.

A continuación, relata que una de las condiciones que le puso su mujer para estar juntos era tener el control de todos sus ahorros. En el texto, y el supuesto Jarrod argumenta que "cedió y transfirió todo su dinero a ella, 2,7 millones de dólares en criptomonedas".

"Obviamente ella tiene mucho éxito, gana un millón de dólares al año con páginas de fans [donde subía vídeos sexuales]. Le dije que no necesitaba tener esas páginas porque teníamos dinero, pero a ella le encantaba llamar la atención. Durante los últimos cuatro años, no se me permitió tener acceso a nuestro dinero y tuve que pedirle permiso para cualquier cosa que comprara. Ella ha utilizado esto como un control sobre mí", añade.

Lo peor, llega al final del texto, cuando asegura que Amy le ha pedido el divorcio y le ha comunicado que "según la ley colombiana (nos casamos en Colombia), ella se queda con todo, incluyendo mi dinero, porque todo está a su nombre".

Además, cuenta la familia de Zunilda, todas las redes sociales de Jarrod han desaparecido totalmente, algo que creen que fue premeditado y que les llevó a sospechar aún más. Vieron claro que su tía estaba en peligro.

El divorcio

La sobrina de Zunilda asegura que todos sabían en la familia que su tía quería divorciarse de su marido, así se lo hacía saber ella misma. Según relata Angie, la pareja volvió hace cuatro años tras una importante ruptura que consiguieron sobrepasar, pero hace "como un año", empezó a darse cuenta de "eventos agresivos" por su parte, pero nunca le denunció.

Si bien, reconoce que nunca habló abiertamente ni con detalle del maltrato que sufría. "Yo llegué a pensar que era feliz y que él era el hombre perfecto para ella", dice Angie. Ambos compartían la misma pasión por el deporte y se entendían bien en ese sentido. Tenían las mismas metas.

Sin embargo, le llama poderosamente la atención que Jarrod supuestamente hable de un episodio violento con una puerta cuando toda la familia "tiene conocimiento de que fue él quien llegó a romper en su día un vidrio en un establecimiento cayéndole todos los restos encima a mi tía".

Pero eso no es todo, según cuenta esta familiar de la fallecida. Hace muy poco tiempo, el presunto asesino contactó con uno de los tíos de Angie para contarle que "estuvo a punto de perder a su linda por un episodio de actitud abusiva de él"."Él mismo se lo contó a uno de mis tíos, le dijo quele había hecho un agujero a la puerta, justo lo que dice en el post", añade.

"Ella venía diciendo también que podía tener algún problema mental, que venía lidiando con una situación complicada de agresividad con él", relata. De hecho, les manifestó que ella quería divorciarse justo después de que se operara. Como la cita la tenían este lunes, relata la chica, "no dio tiempo a que se operara"... Ni a divorciarse. Quería volver a Colombia sin él.

Creen que llevan muertos desde el fin de semana pasado. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga cercanas a la investigación concuerdan con ello, por el estado en el que los cadáveres han sido localizados.

Después de Málaga, la mujer iba a trasladarse hasta Portugal, donde tenía una competición de físicoculturismo muy importante a comienzos del mes de julio. Su prestigioso entrenador, Branden Ray, se ha despedido de ella con un mensaje en stories: "Nos quedaban 17 días hasta subir al escenario y sorprender al mundo, amiga mía. Te dije que posiblemente podrías estar en el top 10 del mundo para finales de este año y lo decía en serio. Descansa en paz", ha escrito, junto a una imagen de la fallecida, que tenía una prometedora carrera.

Su familia ahora pide que se investiguen bien los hechos que han golpeado a la familia de principio a fin. No saben, dicen, cómo asumir una pérdida de una forma tan dolorosa e inesperada. "Teníamos programadas vacaciones, verla, ir a pasear... Ella intentaba venir a ver a su mamá... Pero nada, no puede ser", lamenta.