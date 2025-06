Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de Zunilda en Fuengirola (Málaga)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado la naturaleza machista del asesinato a martillazos de Zunilda a manos de su pareja sentimental. Tras cometer el crimen, él se quitó la vida con un cuchillo. El hallazgo de los cadáveres tuvo lugar en un apartamento de la urbanización Higuerón West de Fuengirola.

Según ha confirmado este viernes la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, se trata de la tercera mujer asesinada por maltrato en la provincia de Málaga en lo que va de año; la número 15 a nivel nacional y la 1.309 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La mujer, que tenía 43 años, se encontraba en Málaga con su marido porque este iba a operarse de la rodilla este lunes. Su idea era acompañarlo en estos días en el hospital y luego marcharse a Portugal, donde iba a participar en una importante competición de culturismo. Ambos se dedicaban profesionalmente a esa disciplina deportiva. Tras su paso por este concurso, su idea era marcharse a Colombia, de donde era natural, divorciada y en solitario.

Sin embargo, el sábado 14 de junio, su familia perdió el contacto con ella y el pasado miércoles, un amigo de Zunilda acudió a la Comisaría de Torremolinos para denunciar su desaparición tras días sin saber de ella. Al parecer, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Málaga, la persona que presentó la denuncia ya explicó a los agentes que Zunilda había manifestado que no estaban en un buen momento en la relación.

Extremo que también han confirmado sus familiares, concretamente sus sobrinas, a EL ESPAÑOL de Málaga. Zunilda les había manifestado en varias ocasiones la violencia de su marido, teniendo conocimiento de algunos episodios graves donde ella, finalmente, no acababa denunciando.

Es por ello que las autoridades no tenían información sobre su situación. No había denuncias previas, no vivían aquí ni formaban parte del Sistema Viogén. Tampoco tenían hijos juntos ni de relaciones anteriores.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado de nuevo su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas.

Tanto la ministra como la delegada han solicitado en un comunicado todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes

Pide ayuda



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016; y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062); y, en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.