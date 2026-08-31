Gran espetada gratis este 5 de septiembre en Estepona: 350 kilos de sardinas, 4 maestros espeteros y música

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Las claves Generado con IA Este sábado 5 de septiembre, Estepona celebra 'La Gran Espetada' con 350 kilos de sardinas asadas gratis junto al mar. Cuatro espeteros premiados se encargarán de preparar las sardinas siguiendo la técnica tradicional en la explanada del Puerto Pesquero. El evento busca homenajear el espeto, símbolo del litoral malagueño, e incluye barra solidaria y música de DJ durante toda la noche.

Si te encantan los espetos, este sábado 5 de septiembre tienes un planazo esperándote en Estepona. La localidad celebra 'La Gran Espetada', una fiesta junto al mar donde se repartirán gratis 350 kilos de sardinas asadas a la leña.

El evento se ha consolidado como una de las citas gastronómicas más esperadas para arrancar septiembre en la Costa del Sol, pensada para que disfruten vecinos y visitantes de todas las edades.

Detrás de las brasas estarán Miguel León, Alfonso Marín, Miguel Saint y Nicolás Joaquín Gavín, cuatro espeteros premiados en distintos certámenes. Ellos se encargarán de clavar y asar el pescado a pie de playa siguiendo la técnica tradicional.

Con esta fiesta, el Ayuntamiento busca rendir homenaje a un arte culinario con generaciones de historia. Como destaca la concejala de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, el espeto es un auténtico símbolo de identidad y patrimonio del litoral malagueño.

La cita arrancará a las 20:00 horas en la explanada de cuartos de armadores, situada junto a la escollera del Puerto Pesquero. La degustación de los 350 kilos de sardinas será completamente abierta hasta agotar existencias.

Para acompañar la comida, la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada gestionará una barra solidaria con bebida y comida a precios populares. Además, la velada estará amenizada durante toda la noche con la música de un DJ.