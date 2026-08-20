Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido por matar a su compañero de piso en Estepona

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Las claves Generado con IA Un hombre ha sido encarcelado provisionalmente sin fianza tras ser detenido por matar presuntamente a su compañero de piso en Estepona. La víctima, de 37 años, fue agredida con un arma blanca en el tórax durante una pelea y falleció en el hospital por la gravedad de las heridas. El detenido, de 52 años, está siendo investigado por un presunto delito de homicidio mientras la Policía Nacional sigue investigando los hechos. El mismo lunes, en Málaga, otro hombre ingresó en prisión provisional por apuñalar de gravedad a un joven de 23 años en la Feria.

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, en funciones de guardia, ha ordenado este jueves por la mañana el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido por matar presuntamente a otro hombre el pasado lunes en Estepona.

El detenido está siendo investigado por un presunto delito de homicidio, sin perjuicio de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa, han informado desde el TSJA. Durante su comparecencia en sede judicial, el arrestado ha prestado declaración.

La víctima es un hombre de 37 años que llegó con vida al hospital, pero acabó falleciendo este miércoles por la gravedad de sus heridas, según han informado fuentes próximas al caso. El agresor era su compañero de piso, otro varón de 52 años.

Los hechos ocurrieron pasadas las 20.00 horas del lunes. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de una pelea entre dos hombres en una vivienda del municipio y dio traslado a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional.

Fuentes policiales señalaron que la víctima, evacuada al hospital por la gravedad de las lesiones, habría sido agredida con un arma blanca en la zona del tórax. Tras los hechos, el presunto autor fue detenido.

La investigación continúa abierta por parte de la Policía Nacional para esclarecer lo sucedido.

También el pasado lunes un hombre de 29 años fue arrestado por presuntamente apuñalar de gravedad a otro joven, de 23, en el Real de la Feria de Málaga. La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.