Cae un narcopiso en el centro de Estepona: la 'operación Mayday' se salda con tres detenidos y 114 dosis de cocaína

Imágenes de todo lo que encontraron los agentes en el interior del narcopiso. PN

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado un narcopiso en el centro de Estepona en la operación 'Mayday', con tres detenidos. Se incautaron 114 dosis de cocaína listas para la venta, junto a una escopeta de perdigones y varios objetos de dudosa procedencia. El narcopiso era foco de inseguridad, escenario de reyertas y punto de canje de objetos robados, según la investigación policial. La operación se inició tras detectar menudeo de droga y continuas entradas y salidas de compradores en el inmueble.

Tres detenidos y 114 dosis de cocaína incautadas. Es el balance de la operación "Mayday", con la que la Policía Nacional ha desarticulado un narcopiso en el centro de Estepona en el que se vendía droga y se permitía consumirla en el interior de la vivienda.

La operación ha sido desarrollada por investigadores de la UDYCO-Costa del Sol, la unidad especializada en drogas y crimen organizado, adscritos a la Comisaría de Estepona. Los agentes detuvieron a tres hombres, de 32, 47 y 63 años, que estaban al frente del negocio ilícito, a quienes atribuyen una presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública.

En el registro del domicilio, autorizado por la autoridad judicial, los investigadores intervinieron 114 dosis de cocaína dispuestas para la venta, con un peso total de 11,5 gramos. Junto a la droga localizaron una escopeta de perdigones y varios patinetes eléctricos y bicicletas de dudosa procedencia, cuyo origen tratan ahora de esclarecer.

La investigación arrancó a partir de una información que apuntaba al menudeo de droga en el inmueble. Para confirmarla, los agentes realizaron incursiones discretas en el entorno del piso, durante las que comprobaron las continuas entradas y salidas de compradores que se acercaban a la vivienda.

La Policía llegó a levantar varias actas de aprehensión de la droga que intervenía a los clientes en las inmediaciones del narcopiso. Esas diligencias fueron las que sustentaron la solicitud de entrada y registro, que el juzgado competente autorizó una vez recabadas las pruebas de la actividad ilícita.

Con la intervención, los investigadores dan por cerrado un foco que se había traducido en un problema de inseguridad para el vecindario. Según la Policía Nacional, el inmueble se había convertido en escenario de reyertas y en punto de canje de objetos procedentes de hurtos y robos.

En ese circuito, los agentes sitúan a personas con adicciones que buscaban dinero con el que costear sus dosis, un elemento que alimentaba la conflictividad en el entorno de la vivienda.