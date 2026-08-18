Un hombre de 52 años agrede con un arma blanca en el tórax a su compañero de piso en Estepona: ha sido detenido

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. Policía Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 52 años ha sido detenido en Estepona por agredir con un arma blanca a su compañero de piso, de 37 años. La víctima sufrió heridas graves en el tórax y fue trasladada a un hospital de la capital. El incidente ocurrió el martes 18 de agosto alrededor de las 20:00 horas. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Un hombre de 52 años ha sido detenido por agredir con un arma blanca a su compañero de piso, otro varón de 37 años.

La víctima ha sufrido heridas en la zona del tórax y ha sido trasladada a un hospital de la capital por la gravedad de las lesiones, según han informado fuentes policiales.

Los hechos sucedieron la tarde de ayer martes 18 de agosto sobre las 20.00 horas en la localidad de Estepona.

La Policía Nacional ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos.