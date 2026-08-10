De edificio comercial a hotel: así es el proyecto de una promotora de Bilbao junto al puerto deportivo de Estepona

Imagen del edificio comercial sobre el que se plantea la operación. Google Maps

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Estepona ha aprobado inicialmente un proyecto para transformar un edificio comercial junto al puerto deportivo en un inmueble mixto de uso comercial y hotelero. La promotora bilbaína Kategora Estepona Development S.L. propone repartir casi al 50% la superficie del edificio entre actividades comerciales y hoteleras. El proyecto no aumenta la edificabilidad ni la ocupación de la parcela, pero prevé modificar la configuración actual, incluyendo la demolición parcial para crear un patio interior. La actuación busca mejorar la integración urbana del edificio y adaptarlo al entorno del puerto deportivo, aprovechando la modificación del PGOU de 2021 que permite el uso hotelero en parcelas comerciales.

El Ayuntamiento de Estepona ha dado el primer paso para transformar un edificio comercial situado en el entorno del puerto deportivo en un inmueble que combine actividad comercial y uso hotelero.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle promovido por una empresa de Bilbao, Kategora Estepona Development S.L., para la parcela PZ-2 de la unidad de ejecución UEN-R6 Rotonda del Puerto.

El expediente, aprobado mediante Decreto de Alcaldía el pasado 27 de julio, se encuentra ahora en periodo de información pública durante 20 días hábiles para la presentación de alegaciones.

Localización del edificio comercial junto al puerto deportivo de Estepona. Google Earth

La propuesta afecta a una parcela de 1.271,16 metros cuadrados sobre la que existe un edificio comercial con una edificabilidad asignada de 2.960 metros cuadrados. El nuevo planteamiento contempla una superficie construida sobre rasante de 2.958,69 metros cuadrados, prácticamente la totalidad de la edificabilidad disponible.

La principal novedad es el reparto de los usos. De acuerdo con el Estudio de Detalle, 1.479,42 metros cuadrados mantendrán el uso comercial y otros 1.479,27 metros cuadrados se destinarán a uso hotelero. Es decir, el futuro inmueble distribuiría prácticamente al 50% su superficie entre ambos usos.

Sin aumentar la edificabilidad

El cambio de uso no implica, según el documento urbanístico, un incremento de la edificabilidad máxima ni de la ocupación prevista. Tampoco se modifican las alineaciones ni las condiciones generales de la parcela.

El edificio mantendría dos plantas de sótano destinadas a aparcamiento y se organizaría en tres plantas sobre rasante, además de una entreplanta. La planta baja conservaría principalmente el uso comercial, mientras que el uso hotelero se concentraría fundamentalmente en las plantas primera y segunda.

La actuación sí contempla una modificación de la configuración actual del inmueble. En concreto, el documento plantea demoler parte de la construcción para generar un patio interior de manzana de 193,55 metros cuadrados y posibilitar la construcción de la segunda planta hacia la fachada sur.

Una de las particularidades del inmueble es su ubicación sobre un terreno con un desnivel considerable entre las distintas calles que lo rodean. El propio Estudio de Detalle señala que "el edificio se desarrolla entre calles con gran desnivel".

Reparto de usos del nuevo proyecto hotelero y comercial. oneomega-arquitectura

La memoria urbanística considera que la construcción actual presenta una "implantación deficiente y obsoleta". El documento llega a señalar que su configuración "disrumpe la estética predominante en el área del puerto deportivo de Estepona".

La nueva ordenación pretende precisamente mejorar su integración urbana y adaptar el edificio a las condiciones del entorno sin alterar las determinaciones generales del planeamiento.

El Estudio de Detalle se apoya en la modificación del PGOU aprobada definitivamente en septiembre de 2021, que permite compatibilizar el uso hotelero con determinadas parcelas de uso comercial de la subzona C-2, siempre que no se modifique el uso global del sector ni se incremente el aprovechamiento lucrativo.

El expediente no concreta todavía el número de habitaciones que tendría el futuro hotel, su categoría, una posible marca u operador ni un calendario para el comienzo de las obras.

Por ahora, el paso dado por el Ayuntamiento se limita a la aprobación inicial del Estudio de Detalle y a su sometimiento a información pública. Los interesados disponen de 20 días hábiles para formular alegaciones.