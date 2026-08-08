Una madre huye con sus dos hijos de su casa en Estepona y relata una brutal agresión de su pareja

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Las claves Generado con IA Una mujer huyó de su casa en Estepona junto a sus dos hijos menores tras sufrir una brutal agresión por parte de su pareja. El presunto agresor, un hombre de 28 años, fue detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial. La mujer presentaba hematomas y marcas, y relató amenazas de muerte y encierro, además de agresiones delante de sus hijos. La intervención de una trabajadora de una cafetería y la colaboración ciudadana permitieron activar una respuesta de emergencia y la detención del sospechoso.

Un hombre ha sido detenido en Estepona (Málaga) como presunto autor de un delito de violencia de género después de que este pasado viernes su mujer, junto a sus dos hijos menores, huyeran del domicilio y diera cuenta de los supuestos malos tratos que venía sufriendo en una cafetería.

La Policía Nacional ha confirmado la detención del individuo, un hombre de 28 años, así como su puesta a disposición judicial en los juzgados de la localidad costasoleña, si bien ha puntualizado que la mujer no ha interpuesto denuncia contra su presunto agresor.

Por su parte, el Equipo de Atención a la Mujer (EAM) ha explicado que la colaboración ciudadana resultó determinante para activar una intervención de emergencia "ante una grave situación de violencia en Estepona", en relación a este caso.

En la nota, la EAM sitúa los hechos en torno a las 17,30 horas cuando una trabajadora de una cafetería contactó, visiblemente afectada y entre lágrimas, con la Sala Coordinadora del EAM "después de atender a una mujer que había conseguido escapar de su domicilio junto a sus dos hijos menores, un bebé de tan solo once meses y otro menor de 10 años".

Al parecer, la mujer presentaba hematomas y marcas en diferentes partes del cuerpo y relató a la trabajadora que el presunto agresor la habría amenazado de muerte y mantenido encerrada en el domicilio, y que durante una de las agresiones habría llegado a arrancarle el pelo y colocarle un cuchillo en el cuello en presencia de sus hijos.

El Equipo de Atención a la Mujer señala que, ante la gravedad de la información, la Sala Coordinadora activó una unidad móvil y las profesionales se entrevistaron con testigos y recabaron información para localizar a la mujer y valorar la situación de riesgo. Los datos fueron trasladados a la Sala Coordinadora, que activó a los servicios policiales.

Ya en la vivienda, las dotaciones policiales se personaron en el domicilio donde la mujer se encontraba en estado de miedo y se negó a colaborar con las autoridades o a denunciar a su presunto agresor, por lo que se activó el denominado Protocolo Cero.

El equipo psicosocial del EAM estableció contacto telefónico directo con ella y mantuvo durante más de 25 minutos una intervención de contención emocional y generación de confianza para conseguir que colaborase con los agentes, a los que finalmente abrió la puerta.

El presunto autor del delito de malos tratos fue detenido y puesto a disposición judicial por parte del Cuerpo Nacional de Policía.