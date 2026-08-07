Estepona avanza en el proyecto de un nuevo hotel en uno de los últimos grandes suelos del litoral de la Costa del Sol

Ubicación de los terrenos sobre los que se proyecta un nuevo hotel en Estepona. Google Earth

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Estepona ha aprobado inicialmente el estudio de detalle para la construcción de un nuevo hotel en la parcela Seghers, junto al puerto deportivo y el paseo marítimo. La parcela, con una superficie de 13.524,85 metros cuadrados, permitirá un hotel de hasta 6.880 metros cuadrados edificables y una altura de planta baja más cuatro plantas y ático. Esta actuación desbloquea uno de los últimos grandes suelos hoteleros de primera línea del litoral esteponero, recuperando un uso histórico tras décadas sin desarrollo. El proyecto integra el futuro hotel con el entorno, reservando una franja junto al mar para la continuidad del paseo marítimo y manteniendo zonas verdes y espacios públicos.

La transformación de uno de los enclaves con mayor valor estratégico del litoral de Estepona ha dado un nuevo paso.

El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el estudio de detalle de la unidad de ejecución A-UEN-R2 Hotel Seghers, promovido por la mercantil Seghers Luxury Hotel, S.L., un instrumento urbanístico imprescindible para ordenar la parcela y que permitirá, una vez completada su tramitación, solicitar la licencia para construir un nuevo establecimiento hotelero en un emplazamiento privilegiado junto al puerto deportivo y el paseo marítimo.

El anuncio, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abre un periodo de 20 días hábiles de información pública para que puedan presentarse alegaciones antes de continuar con la tramitación urbanística.

Aunque no supone todavía la autorización para construir el hotel, sí representa un paso decisivo para desbloquear un ámbito que lleva décadas pendiente de desarrollo y que ocupa una de las escasas parcelas hoteleras disponibles en primera línea del litoral esteponero.

Un enclave llamado a reforzar la oferta turística

La actuación afecta a una superficie de 13.524,85 metros cuadrados, situada entre la Avenida del Carmen, el entorno del puerto deportivo y el paseo marítimo.

Se trata de un suelo clasificado para uso hotelero, cuya ordenación definitiva permitirá levantar un establecimiento con una edificabilidad máxima de 6.880 metros cuadrados y una altura de planta baja más cuatro plantas y ático, parámetros que configuran un proyecto de dimensiones relevantes dentro de la oferta turística de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que actualmente no existe ninguna edificación en la parcela. Hace más de tres décadas sí funcionó un hotel en este emplazamiento, pero desde entonces el suelo ha permanecido sin desarrollar. La iniciativa promovida ahora pretende recuperar ese uso histórico mediante un nuevo proyecto adaptado a la planificación urbanística vigente.

La parcela forma parte del histórico ámbito del Seghers, uno de los primeros desarrollos turísticos de Estepona, inaugurado a comienzos de la década de 1970. Aunque hace más de tres décadas existió un establecimiento hotelero en la zona, el solar ha permanecido sin desarrollar durante años.

En 2020 fue objeto de una subasta judicial tramitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Estepona, dentro de un procedimiento de ejecución, con un valor de unos 24 millones de euros.

Se da la circunstancia de que en 2013, cuando ya se había iniciado el proceso judicial de Malaya, la parcela fue objeto de polémica al aumentarse su edificabilidad mientras estaba embargado por la Justicia.

La tramitación iniciada ahora supone el primer movimiento urbanístico para recuperar ese uso turístico en un emplazamiento estratégico junto al puerto deportivo y la playa del Cristo.

Adaptado a la nueva realidad del litoral

El estudio de detalle, redactado por Huete Arquitectos, ordena el ámbito conforme a las determinaciones del PGOU y adapta la parcela a los cambios producidos tras el deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la desafección parcial de la vía pecuaria.

Como consecuencia de esos ajustes, la superficie de actuación pasa de los 17.200 metros cuadrados previstos inicialmente a 13.524,85 metros cuadrados, redefiniendo los límites del sector sin modificar su vocación hotelera.

El documento también reserva una franja de 30 metros junto al mar para la futura continuidad del paseo marítimo, reorganiza el viario interior y mantiene espacios destinados a zonas verdes y sistemas públicos, integrando el futuro complejo hotelero en el frente litoral.

La operación se enmarca en la continua transformación del litoral de Estepona, donde durante los últimos años se han sucedido inversiones hoteleras y residenciales de alto nivel que han consolidado a la ciudad como uno de los mercados turísticos más dinámicos de la Costa del Sol.