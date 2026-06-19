Seis heridos en un accidente de tráfico en la A-7, a la altura de Estepona (Málaga): tres son menores de edad

Una ambulancia del 061 en una imagen de archivo. Europa Press

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Las claves Generado con IA Seis personas, incluidos tres menores, resultaron heridas en un accidente de tráfico en la A-7 a la altura de Estepona (Málaga). El accidente ocurrió cerca del kilómetro 1066 en sentido Algeciras, minutos antes de las 22:30 horas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Costa del Sol: tres menores (dos de 11 años y uno de 12), dos mujeres (de 37 y 34 años) y un hombre de 29 años. Al lugar acudieron Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios del 061 y personal de mantenimiento de la vía.

Seis personas han resultado heridas, entre ellas tres menores, en un accidente de tráfico registrado anoche en la A-7, a su paso por la localidad malagueña de Estepona, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 1066 minutos antes de las 22:30 horas, cuando el 1-1-2 recibió varias llamadas que alertaban de la colisión de dos turismos sentido Algeciras en la que indicaban que había heridos. Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por la sala coordinadora, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de mantenimiento de la vía.

Los sanitarios evacuaron al Hospital Costa del Sol a los heridos. Se trata de tres menores, dos de 11 y uno de 12, dos mujeres de 37 y 34 años y un hombre de 29.