Metrovacesa fortalece su posición en la Nueva Milla de Oro: suma un nuevo proyecto de 80 viviendas en la Costa del Sol

Diseño de la nueva promoción de Metrovacesa en la Costa del Sol.

Las claves

Las claves Generado con IA Metrovacesa inicia la construcción de Adagio, una promoción de 80 viviendas en Cancelada, Nueva Milla de Oro de Estepona, con una inversión de 29,1 millones de euros. El proyecto incluye viviendas de 2 y 3 dormitorios, 10 dúplex y 4 adosados, con arquitectura escalonada y vistas tanto a la sierra como al mar Mediterráneo. Adagio contará con amplias zonas comunes: piscina, gimnasio, jardines, área zen, espacios deportivos y Club House con spa, sauna y cafetería. La promoción se distingue por su sostenibilidad, doble calificación energética AA y sistemas de eficiencia energética y de agua, en un mercado residencial de alta demanda y escasez de oferta en la Costa del Sol.

Metrovacesa, uno de los grandes actores del sector inmobiliario en España, tiene ya vía libre para empezar a construir una nueva promoción residencial en plena Costa del Sol.

En concreto, según ha informado la compañía, ya ha sido concedida la licencia de obras para levantar Adagio, nombre con el que ha sido bautizado un proyecto residencial de 80 viviendas en Cancelada, en la Nueva Milla de Oro de Estepona.

La inversión prevista alcanza los 29,1 millones de euros. Los inmuebles serán de 2 y 3 dormitorios, incluyendo 10 dúplex y 4 adosadas.

El proyecto refuerza la presencia de la compañía en el mercado residencial del litoral malagueño en un contexto de fuerte dinamismo inmobiliario y elevada presión de la demanda tanto nacional como internacional.

Adagio se ubicará entre Marbella y Estepona, dentro de una de las zonas residenciales más consolidadas y con mayor proyección de la provincia de Málaga.

La promoción ha sido diseñada con una arquitectura escalonada que favorece la integración en el entorno y maximiza las vistas abiertas hacia la sierra y el Mediterráneo. Parte de las viviendas contarán también con vistas al mar.

Zonas comunes y servicios de alto nivel

El residencial incorporará amplias zonas comunes pensadas para el bienestar y el ocio de los residentes. Entre ellas destacan piscina, gimnasio equipado, jardines, área zen exterior, espacios deportivos al aire libre y aparcamiento para bicicletas.

Además, los propietarios tendrán acceso a un Club House exclusivo con spa, sauna, gimnasio, zonas sociales interiores y cafetería con terraza, compartido con otras urbanizaciones de la zona.

Adagio contará con el sello de sostenibilidad Domum de Metrovacesa y una doble calificación energética AA. El proyecto integrará sistemas de aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, además de soluciones de aislamiento termoacústico y medidas de eficiencia en el consumo energético y del agua.

La obtención de la licencia llega en un momento de fuerte actividad en el mercado residencial de la provincia, uno de los más dinámicos del país.

Según datos de Metrovacesa R3search, la provincia ha sumado más de 18.000 nuevos habitantes en el último año, con una demanda impulsada tanto por compradores nacionales como internacionales, que ya representan cerca del 38% de las compraventas.

El estudio también señala un déficit acumulado de alrededor de 12.800 viviendas entre 2021 y 2025, un desequilibrio que continúa presionando los precios, con incrementos del 10,1% en el último año.