El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga interviene en Manilva y Estepona por inundaciones

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) han llevado a cabo este domingo dos intervenciones en la Costa del Sol occidental a consecuencia de incidencias relacionadas con el aviso naranja por lluvias, que han provocado acumulación de agua y la crecida de cauces.

La primera actuación tuvo lugar entre las 09.30 y las 11.00 horas en la Comunidad de Propietarios Cortijos Altos de Manilva, donde una dotación del CPB de Estepona fue movilizada para achicar agua tras la inundación de dos viviendas y varios patios situados en la planta baja.

Tras realizar las labores necesarias para reducir el nivel del agua, los bomberos se retiraron del lugar, aunque dejaron instalada una bomba de achique, que será retirada posteriormente una vez garantizada la normalización de la zona.

Posteriormente, entre las 12.10 y las 13.10 horas, otra dotación del CPB de Estepona intervino tras recibir un aviso por la presencia de un vehículo en el cauce del río Velerín, en el término municipal de Estepona.

Los efectivos se centraron en comprobar si había personas en el interior del vehículo, descartando finalmente esta posibilidad. Una vez asegurado que no existía riesgo para la vida humana, los bomberos se retiraron por motivos de seguridad, debido a la fuerza de la corriente, que impedía realizar más actuaciones en ese momento.