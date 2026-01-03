Un vehículo cae a una alberca en Estepona sin causar heridos CPB MALAGA

Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) ha intervenido este mediodía en el municipio de Estepona tras recibirse un aviso por la caída de un vehículo a una alberca en la zona del Camino El Chorro, situada detrás del Colegio de Cancelada, dentro del mismo término municipal.

El aviso fue recibido a las 12.40 horas, desplazándose hasta el lugar efectivos del CPB para comprobar la situación. A su llegada, los bomberos inspeccionaron el interior del turismo y procedieron al achique parcial del agua de la alberca con el fin de revisar el fondo y descartar la presencia de personas en su interior.

Tras las labores de inspección, se confirmó que no había ocupantes dentro del vehículo, por lo que el incidente se saldó sin daños personales.

En el operativo ha colaborado la Policía Local de Estepona, que se ha hecho cargo de la identificación del vehículo y de las diligencias correspondientes.