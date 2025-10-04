Accidente en la A-7 a su paso por Estepona: dos conductores chocan y uno es trasladado al hospital

Nuevo aparatoso accidente de madrugada en la provincia de Málaga. La dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha intervenido esta pasada noche en un accidente con un hospitalizado en el kilómetro 1075 de la A-7, en el término municipal de Estepona.

Los hechos han ocurrido sobre las 1.25 horas. Al parecer, a esa hora el 1-1-2 recibió una llamada a la altura de la Urbanización Bahía Dorada que alertaba de que un vehículo se había salido de la vía, chocando contra la mediana.

Sin embargo, los bomberos hablan de que se produjo una colisión entre dos vehículos, con solo un ocupante, el conductor, en cada uno de ellos, por lo que todo apunta a que ese segundo vehículo chocara con el accidentado previamente.

Hasta la zona se desplegaron los servicios sanitarios, que inmovilizaron a uno de los dos conductores, que fue trasladado a su vez al hospital por los facultativos del 061. No han trascendido datos del herido.

Los bomberos, han explicado, realizaron labores preventivas, neutralización de vertidos y limpieza de la calzada. Además, también actuaron en la zona la Policía Local y la Guardia Civil. Las actuaciones culminaron sobre las 2.35 horas.