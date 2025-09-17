Detenido el conductor del coche en el que falleció Silvia, una ilustradora de San Pedro de Alcántara

La Guardia Civil ha detenido al conductor del vehículo en el que falleció Silvia, una joven ilustradora natural de San Pedro de Alcántara de 26 años, el pasado domingo.

Los hechos ocurrieron a las 23:47 horas, momento en que varios conductores alertaron al centro de coordinación de un choque entre dos vehículos en la carretera A-7175 en el kilómetro 2.



Al arrestado se le investiga por su supuesta responsabilidad en los delitos de homicidio imprudente y lesiones y tras las pesquisas se ha determinado que superaba la tasa de alcohol permitida.



En el vehículo viajaban, además de la joven y el conductor, que sufrió lesiones, un tercer ocupante de 32 años.



En el otro vehículo iban dos personas, el conductor que resultó ileso y una mujer que sufrió lesiones leves.



Tras el traslado de los heridos a centros hospitalarios la Guardia Civil hizo la correspondiente reconstrucción del siniestro y se detuvo al conductor del vehículo en el que iba la mujer.



Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local, los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud y Bomberos del Consorcio Provincial para liberar a la víctima mortal, al quedar atrapada en el interior del vehículo.