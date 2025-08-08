El timo de la estampita sigue existiendo en Málaga: hay tres detenidos en Estepona

Aunque parezca algo ya anticuado, el timo de 'la estampita' sigue más activo que nunca en la provincia de Málaga. La Policía Nacional ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, de 20, 25 y 53 años, como autores de una estafa producida en el mes de junio con este método.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDEV de la Comisaría Local de Estepona, quienes el pasado mes de junio conocieron el caso tras recibir la denuncia de una mujer, que alegaba haber sido víctima de este método.

Uno de los autores se hizo pasar por una persona con discapacidad, portando en su bolso lo que podría ser gran cantidad de dinero y manifestando su intención de "dárselo a una buena persona". Seguidamente, un segundo autor que actúa como “gancho” y se hace pasar por un transeúnte ajeno a la trama, entra en escena, e induce a la posible víctima para aprovechar la oportunidad de obtener el dinero que esta persona porta y repartírselo a partes iguales.

Posteriormente, se dirigen a un lugar apartado, domicilio de la víctima, banco o como en este caso un vehículo, en el que se encuentra una tercera persona, y donde se lleva a efecto el intercambio de las joyas o dinero que tenga la víctima por el falso dinero que portan los estafadores. En su declaración la perjudicada alega haber sufrido un fraude de 7.900 euros.

Una vez se realizaron las primeras comprobaciones y gestiones de investigación, se pudo determinar marca, modelo y matrícula del vehículo que usaron estas personas para la comisión del hecho. Siguiendo esa línea, se identificó plenamente a los integrantes del grupo criminal, que tenían perfectamente definidas sus funciones y tareas en la trama delictiva, siendo su fin el desvalijar a las víctimas mediante el engaño.

Este tipo de red criminal se desplaza por toda la geografía española en busca de posibles “objetivos”, lo cual dificulta su identificación, localización y detención.

Fue casi un mes después cuando se localizó nuevamente el vehículo utilizado en Estepona, procediéndose a la identificación de los ocupantes del mismo, y una vez realizadas las oportunas comprobaciones, los agentes procedieron a la detención de dos hombres y una mujer.

En su automóvil portaban todo el material necesario para la perpetración de esta modalidad de estafa; fajos de dinero falso predispuestos en un bolso, abalorios de color dorado -simulando valiosas joyas- usados de señuelo para el engaño y las bolsas que utilizaban para dar “el cambiazo” a las víctimas.