Antonio Peláez, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, y Francisco Orellana, CEO de Internal·IA. Internal·IA

La Universidad de Málaga e Internal·IA unen fuerzas para impulsar la inteligencia artificial

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Universidad de Málaga e Internal·IA firman un acuerdo para fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación avanzada. El área de Turismo será el primer ámbito de trabajo, centrándose en soluciones de inteligencia artificial para la gestión de destinos e interacción con visitantes. Las líneas prioritarias abarcan IA conversacional, accesibilidad por voz, multilingüismo y análisis de datos en entornos experimentales reales. Una Comisión Mixta supervisará la planificación, presupuestos y derechos de propiedad intelectual de los proyectos específicos.

La Universidad de Málaga (UMA) y la empresa Internal·IA han formalizado un acuerdo de colaboración para promover iniciativas de desarrollo tecnológico, innovación y formación avanzada.

La alianza busca conectar soluciones tecnológicas operativas con la capacidad investigadora de la universidad.

El protocolo general ha sido firmado por el rector de la UMA, Juan Teodomiro López, y el CEO de la firma, Francisco Orellana. El proyecto ha contado con el impulso directo del decano de la Facultad de Turismo, Antonio Peláez.

Aunque el marco de actuación abarca a centros, departamentos e institutos de toda la universidad, el área de Turismo constituirá el primer ámbito de trabajo. Allí se explorarán soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de destinos y la interacción con visitantes.

Las líneas prioritarias evaluarán la inteligencia artificial conversacional, la accesibilidad por voz, el multilingüismo y el análisis de datos agregados para optimizar servicios. Ambas entidades crearán entornos experimentales para estudiar la eficiencia de estas herramientas en casos reales.

Para coordinar las iniciativas, se creará una Comisión Mixta encargada de supervisar la planificación, presupuestos y derechos de propiedad intelectual de cada proyecto. Esta estructura facilitará la elaboración de convenios específicos para llevar las investigaciones a la práctica.

El anuncio coincide con la presencia de Internal·IA como ponente y expositora en el IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, en Granada.