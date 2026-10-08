Drones, escáneres láser y sistemas SLAM, protagonistas de la exposición «Geomática y Tecnologías», en la que se defendió la importancia del criterio técnico para convertir tecnología e innovación en datos fiables.

El COIGT reivindica en Málaga el valor público y profesional de la geomática en la gestión del territorio

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT) celebró en Málaga la exposición 'Geomática y Tecnologías' para reivindicar el valor del sector. Manuel Castro, presidente-delegado territorial del COIGT, defendió que la tecnología y la gran cantidad de datos no sustituyen al criterio y la calidad profesional. El evento destacó la necesidad de combinar curiosidad y exigencia con la inteligencia artificial, manteniendo la verificación humana en los resultados. La jornada contó con ponencias técnicas de diversas empresas sobre aplicaciones de LiDAR, SLAM, drones y software geomático para la gestión del territorio.

La Delegación Provincial de Málaga del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT) celebró el pasado 1 de octubre, en Uppery Club Málaga, la exposición Geomática y Tecnologías, donde se dieron cita profesionales y empresas de distintas disciplinas vinculadas con la información geoespacial.

Durante la jornada se celebraron una serie de charlas que inauguró Manuel Castro Casas, presidente-delegado territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. En su intervención, Castro puso el foco en la necesidad de conectar a profesionales, empresas, universidades, instituciones y al propio Colegio para convertir la innovación en trabajos realmente útiles para la sociedad.

Castro señaló que "el futuro de la geomática depende también de las relaciones que construimos alrededor de la tecnología". El contacto entre quien desarrolla una herramienta y quien la aplica permite abordar las condiciones reales de cada proyecto: plazos, exactitud, integración con bases existentes y utilidad de la entrega.

La intervención dedicó especial atención al valor del criterio profesional ante el avance de tecnologías como la captura tridimensional, los sistemas SLAM, el LiDAR y los drones. Estas tecnologías permiten documentar geometrías complejas y trabajar con grandes volúmenes de información, pero en ningún caso sustituyen la definición del objetivo, la planificación ni los controles. "La cantidad de datos, por sí sola, no garantiza su calidad", recordó Castro, quien defendió combinar procedimientos y comprobar las condiciones de observación.

Respecto a la inteligencia artificial, Castro propuso combinar curiosidad y exigencia. La automatización puede reducir tareas repetitivas y manejar mayores volúmenes de datos, pero sus resultados requieren una revisión profesional, especialmente cuando un error puede afectar al resultado final. El profesional sigue siendo quien define la finalidad, elige el procedimiento, verifica el resultado y explica las condiciones de uso de la información.

La exposición organizada por este colegio profesional en Málaga. EE

La charla inaugural vinculó estas capacidades con el fortalecimiento del tejido GEO. Tras el impacto de la crisis iniciada en 2007 sobre empresas y conocimiento especializado, el sector debe consolidar una red capaz de formar personas y abordar proyectos que superan la dimensión individual.

En este ecosistema, el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica actúa como punto de encuentro entre profesionales, empresas, desarrolladores, universidades y administraciones.

Castro recordó que la geomática atraviesa numerosos ámbitos de la gestión del territorio: infraestructuras, urbanismo, agua, agricultura, medio ambiente, patrimonio y protección civil dependen de información geoespacial coherente. La aportación profesional consiste en comprender la finalidad, escala y calidad exigidas en cada caso y producir datos que permitan conocer dónde están los elementos, cómo se relacionan y cómo cambian.

Desde esta perspectiva, reforzar la colaboración con ayuntamientos, diputaciones, la Administración autonómica y organismos del Estado es una prioridad. Los profesionales de la geomática pueden intervenir desde el inicio para determinar qué decisión debe apoyar la información, qué datos existen y qué calidad necesita la nueva captura.

El programa técnico permitió trasladar estos principios a experiencias concretas: AC21 Geospatial, Tecnitop, Mendilur Positioning, ATyges, Geospace y Aplitop abordaron aplicaciones de LiDAR y SLAM, escáner láser, drones, seguimiento de obras y software geomático. Sus exposiciones y stands durante la jornada permitieron contrastar procedimientos, plantear necesidades reales y conocer el soporte y la formación asociados a cada solución.