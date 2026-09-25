El desembarco de las chinas Hygreen y Sermatec en Málaga, despejado: la Junta autoriza su conexión eléctrica

Ambos proyectos cuentan con 31 millones en ayudas públicas y han sido declarados de interés estratégico, lo que agiliza su tramitación administrativa.

Hygreen construirá una fábrica de electrolizadores para hidrógeno verde y Sermatec una planta de baterías de litio con tecnología LFP y capacidad de 5 GWh anuales.

La inversión total prevista por ambas multinacionales chinas asciende a 148 millones de euros y se espera la creación de 356 empleos directos.

La Junta de Andalucía autoriza la construcción de 5,2 km de líneas eléctricas y dos centros de seccionamiento en Humilladero para las plantas de Hygreen y Sermatec.

La millonaria inversión proyectada por las multinacionales chinas Hygreen y Sermatec para convertir el municipio malagueño de Humilladero en un nuevo polo industrial vinculado a las energías limpias recibe un espaldarazo clave.

Y ello después de que la Junta de Andalucía acabe de autorizar la construcción de 5,2 kilómetros de nuevas líneas eléctricas y dos centros de seccionamiento que conectarán las parcelas sobre las que se dibujan las plantas de ambas firmas con la subestación del pueblo.

Se trata de una infraestructura esencial para avanzar en la implantación de las dos futuras fábricas, que suman una inversión anunciada de 148 millones de euros y 356 empleos directos.

La resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación concede a Hygreen Energy Developments y Andalucía Sermantec Energy tanto la autorización administrativa previa como la autorización de construcción de esta instalación, incluida en el expediente AT-18748. El proyecto contempla exactamente 5.199 metros de línea subterránea de 25 kV y dos centros de seccionamiento y entrega.

El movimiento adquiere relevancia porque la infraestructura está específicamente vinculada a los suelos en los que se proyectan las plantas de las compañías.

Los nuevos centros eléctricos se localizarán en calle Galileo Galilei número 5 y calle Samuel Morse número 3, dentro del polígono industrial Nuevas Tecnologías de Humilladero.

La línea formará un bucle con la red de distribución existente en la subestación de Humilladero. El trazado suma 2.442 metros entre la subestación y el centro de seccionamiento de Hygreen, 550 metros entre este punto y el de Sermatec y otros 2.011 metros desde este último hasta la subestación.

Dos fábricas y 148 millones de inversión

El proyecto eléctrico se encuadra en el desarrollo de dos de las principales implantaciones industriales anunciadas en Humilladero. A principios de año, el Ayuntamiento informó de la confirmación de incentivos estatales para las iniciativas de Hygreen y Sermatec, con una inversión global anunciada de 148 millones de euros y la previsión de crear 356 empleos directos.

Hygreen proyecta una planta para fabricar electrolizadores destinados a la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, mientras que Sermatec plantea una fábrica de baterías de litio con tecnología LFP, con una capacidad productiva anunciada de 5 GWh anuales.

Ambos proyectos recibieron conjuntamente 31,08 millones de euros en ayudas públicas dentro de los incentivos regionales del Estado. La inversión incentivada ascendía a 77,7 millones de euros: 39,22 millones correspondientes a Hygreen y 38,48 millones a Sermatec.

La nueva autorización no detalla el coste de la infraestructura eléctrica, pero sí supone un avance concreto en la tramitación necesaria para llevar energía a las dos parcelas. La resolución establece que las instalaciones tendrán como finalidad la distribución de energía y su posterior cesión a la compañía distribuidora.

La autorización de la Junta no significa que la nueva conexión pueda entrar inmediatamente en funcionamiento. La propia resolución establece como condición para la puesta en servicio que la empresa distribuidora acredite la finalización de las obras de modificación de la subestación de Humilladero.

Además, los titulares disponen de dos años desde la resolución, fechada el 11 de agosto de 2026, para poner en marcha la instalación eléctrica. La autorización queda sujeta a los permisos de paso, cruce y ocupación que sean necesarios y a las autorizaciones que correspondan en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

Los proyectos de Hygreen y Sermatec cuentan además con la declaración de interés estratégico aprobada por la Junta, un marco que permite una tramitación preferente y de agilización administrativa.