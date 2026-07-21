BIC Euronova busca dos startups para impulsarlas en Silicon Valley

Las claves

Las claves Generado con IA BIC Euronova ha abierto la convocatoria para seleccionar dos startups innovadoras que serán impulsadas en Silicon Valley junto a Berkeley SkyDeck. Las startups seleccionadas recibirán un programa intensivo de aceleración, una inversión de 200.000 dólares y acceso a más de 900 mentores internacionales. Las empresas podrán presentar sus proyectos ante más de 750 inversores en el evento SkyDeck’s Demo Day. Las candidaturas deben evaluarse con BIC Euronova antes del 21 de agosto de 2026, y solo se considerarán las que cumplan los criterios de la Universidad de Berkeley.

BIC Euronova, como socio estratégico en España de la aceleradora Berkeley SkyDeck, ha abierto la convocatoria de la nueva edición de su programa de aceleración. El centro malagueño busca dos startups innovadoras que cumplan los requisitos para impulsarlas a escala internacional.

En ediciones anteriores, las empresas malagueñas Aliqindoi y Examai resultaron seleccionadas por la aceleradora estadounidense tras ser presentadas por BIC Euronova. Ambas startups ya han completado con gran éxito su proceso de formación e internacionalización en Silicon Valley.

La iniciativa ofrece a las startups seleccionadas un programa intensivo de aceleración, 200.000 dólares de inversión y acceso a más de 900 mentores internacionales. Además, podrán presentar sus proyectos ante más de 750 inversores durante el evento SkyDeck’s Demo Day.

Las empresas interesadas deberán contactar con BIC Euronova para evaluar su candidatura antes del 21 de agosto de 2026. La entidad evaluará si los proyectos cumplen con los criterios exigidos por la aceleradora de la Universidad de Berkeley antes de formalizar la solicitud.

BIC Euronova cuenta con casi 35 años de trayectoria en el Málaga Tech Park apoyando a pymes innovadoras. Reconocido por Financial Times en 2026 como el mejor hub de emprendimiento de España, actúa como puente clave para la internacionalización empresarial.