Una multinacional de Emiratos Árabes abre un hub tecnológico en Málaga: FJX aspira a tener 400 empleados

Las claves

Las claves Generado con IA FJX Group, multinacional de Abu Dabi, ha inaugurado su primer hub tecnológico en Málaga, especializado en soluciones para el sector retail y fintech. La empresa prevé contratar a 100 personas en la primera fase y aspira a alcanzar los 400 empleados con un nuevo espacio de hasta 5.000 metros cuadrados. FJX ya ha reubicado ingenieros senior de 15 países y busca atraer talento internacional y local a Málaga. La decisión de FJX de instalarse en Málaga cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, reforzando el papel de la ciudad como polo tecnológico europeo.

Otra multinacional tecnológica apuesta por Málaga para implantarse. En este caso ha sido FJX Group, cuya sede central está en Abu Dabi y que ha inaugurado su primer hub en la capital de la Costa del Sol.

La firma está especializada en soluciones tecnológicas y de negocio y desde Málaga da servicios de ingeniería para clientes de los sectores de tecnología aplicada al retail y fintech.

Este grupo prevé contratar a 100 personas de alta cualificación en una primera fase. De hecho, afirman que están barajando un nuevo espacio de entre 3.000 y 5.000 metros cuadrados en el que podrían emplear a 400 trabajadores.

Un momento de la inauguración del hub. Cedida

"Elegimos Málaga porque es una ciudad donde el talento tecnológico de primer nivel realmente quiere vivir y trabajar, y agradecemos al Ayuntamiento de Málaga el apoyo que ha hecho posible este proyecto", ha subrayado Florian Jansen, fundador de FJX Group.

Este directivo ha detallado que "las empresas quieren mantener el control sobre su tecnología crítica para el negocio, de forma rápida y sin la complejidad que supone construir una operación desde cero. El modelo Build-Operate-Transfer ofrece exactamente eso: sus propios ingenieros, su propia infraestructura y su propiedad intelectual plenamente operativos en cuestión de semanas, y no de años".

Natalia Fel, Managing Director de FJX Tech, ha añadido que "ya hemos reubicado a ingenieros senior procedentes de 15 países para trabajar desde Málaga. No se trata únicamente de contratar talento local, sino de atraer a Málaga a algunos de los mejores profesionales tecnológicos del mundo".

Directivos de la empresa en la presentación. Cedida

"Nuestro equipo gestiona todo el proceso, desde la preparación de los espacios de trabajo hasta la reubicación integral de los profesionales, permitiendo que nuestros clientes se centren exclusivamente en desarrollar y escalar sus productos", subraya.

La apuesta por Málaga de esta multinacional se ha debido, en parte, al apoyo mostrado tanto desde el Ayuntamiento de Málaga como de la Junta de Andalucía.

La concejala de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, ha indicado que "la llegada de FJX Group confirma lo que Málaga representa hoy: uno de los principales destinos tecnológicos del sur de Europa para empresas y talento local e internacional. Este proyecto aporta empleo altamente cualificado a la ciudad y refuerza nuestra estrategia de atraer inversiones internacionales de largo recorrido que generen valor sostenible".

Por su parte, Antonio Castro, director general de Andalucía TRADE, afirma que "la decisión de FJX Group de establecer su primer Tech Hub europeo en Málaga refleja el creciente atractivo de Andalucía como destino para la inversión tecnológica internacional. Desde Andalucía TRADE hemos acompañado a la empresa en todas las fases de su implantación en la región y estamos convencidos de que este proyecto contribuirá al crecimiento continuo de nuestro ecosistema tecnológico y a la creación de empleo altamente cualificado en Andalucía".