La UMA invierte 3,2 millones para ampliar el supercomputador Picasso y reforzar la investigación en IA

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga invierte 3,2 millones de euros para ampliar el supercomputador Picasso y reforzar la investigación en inteligencia artificial. La ampliación incluye tecnología flash NVMe con un petabyte de almacenamiento de alta velocidad y aumenta la capacidad de almacenamiento de larga duración hasta cinco petabytes. El supercomputador incorpora 16 unidades GPU Nvidia B200 y mantiene a la UMA como el segundo nodo con mayor capacidad de cálculo de la Red Española de Supercomputación. La instalación del futuro ordenador cuántico, desarrollado con Quantum Labs, contará con 431 qubits y generará más de un centenar de empleos especializados en diferentes disciplinas científicas.

La Universidad de Málaga (UMA) ha reforzado la capacidad de su Centro de Supercomputación y Bioinformática (SCBI) con una ampliación del supercomputador Picasso, una actuación que ha supuesto una inversión de 3.210.702 euros financiada a través de tres proyectos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la convocatoria de 2024.

La actualización responde al aumento de la demanda de recursos de computación y almacenamiento por parte de la comunidad científica y permitirá mejorar el rendimiento del sistema en tareas de inteligencia artificial y análisis masivo de datos.

Entre las principales novedades destaca la ampliación del almacenamiento de alta velocidad mediante tecnología flash y protocolo NVMe, que alcanza un petabyte de capacidad.

Además, el centro incrementa su almacenamiento de larga duración basado en discos duros (HDD) hasta los cinco petabytes.

En el ámbito del procesamiento para inteligencia artificial, el supercomputador incorpora 16 unidades de procesamiento gráfico Nvidia B200, distribuidas en dos nodos equipados con cuatro terabytes de memoria RAM cada uno.

Esta mejora permitirá afrontar cálculos más complejos y acelerar el desarrollo de proyectos científicos que requieren un elevado rendimiento computacional.

Gracias a esta ampliación, el Centro de Supercomputación y Bioinformática de la UMA mantiene su posición como el segundo nodo de la Red Española de Supercomputación con mayor capacidad de cálculo y el tercero en capacidad de almacenamiento.

La mejora de Picasso llega apenas unas semanas después de que la Universidad de Málaga anunciara otro de sus grandes proyectos tecnológicos: la instalación del que está llamado a convertirse en el ordenador cuántico más potente de Europa.

El equipo, desarrollado en colaboración con la empresa Quantum Labs, dispondrá finalmente de 431 qubits, una capacidad superior a los 317 previstos inicialmente.

Este incremento permitirá ejecutar un mayor número de operaciones de elevada complejidad y situará al sistema casi un 50% por encima del actual ordenador cuántico más avanzado del continente.

La implantación del ordenador cuántico en las instalaciones del Centro de Supercomputación también tendrá un impacto en el empleo especializado.

Está prevista la incorporación de más de un centenar de ingenieros que trabajarán junto a grupos de investigación de la Universidad de Málaga en disciplinas como informática, química, medicina, finanzas, big data o microelectrónica.