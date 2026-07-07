La startup AGPhotonics abre una nueva sede en Málaga TechPark con el reto de liderar la fotónica europea

Las claves

Las claves Generado con IA AGPhotonics, startup malagueña fundada en 2023, ha inaugurado una nueva sede de 600 m² en Málaga TechPark para impulsar el desarrollo de microchips avanzados. Las instalaciones incluyen más de 200 m² de laboratorios técnicos especializados y una línea piloto para ensamblaje y testeo de prototipos bajo condiciones reales. La empresa se especializa en transceptores integrados en microchips de silicio para comunicaciones ópticas inalámbricas, superando la velocidad de la radiofrecuencia. AGPhotonics opera en sectores como Defensa y Telecomunicaciones, cuenta con más de 20 ingenieros y tiene respaldo financiero de Bullnet Capital.

La startup malagueña AGPhotonics, fundada en mayo de 2023 en el seno de la Universidad de Málaga , ha inaugurado este lunes sus nuevas instalaciones en el Edificio de Institutos Universitarios del Málaga Tech Park.

Este traslado desde su ubicación previa en el centro de Bioinnovación responde al fuerte crecimiento de su actividad. La empresa dispone ahora de 600 metros cuadrados dedicados al desarrollo de microchips de vanguardia.

El recinto agrupa más de 200 metros cuadrados de laboratorios técnicos altamente especializados, diseñados minuciosamente para optimizar tanto los flujos de investigación como las capacidades industriales de la firma.

Autoridades y directivos de esta startup malagueña. Ayuntamiento de Málaga

Estas dependencias integran una zona especializada en la caracterización de chips fotónicos, equipada para evaluar el comportamiento óptico de sus dispositivos.

Paralelamente, se ha puesto en marcha una línea de producción piloto enfocada en el ensamblaje y testeo de prototipos avanzados bajo condiciones reales.

La compañía destaca por transferir con éxito el conocimiento del Photonics&RF Research Lab, grupo dirigido por el catedrático Íñigo Molina. Su foco es una tecnología disruptiva: transceptores integrados en microchips de silicio para comunicaciones ópticas inalámbricas en espacio libre , que superan con creces las velocidades de la radiofrecuencia.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, atiende las explicaciones de un directivo de la empresa. Ayuntamiento de Málaga

Esta innovación optimiza el tamaño, consumo energético y seguridad en escenarios sin infraestructura física. La empresa opera bajo un modelo B2B dirigido a sectores exigentes como Defensa y Telecomunicaciones, contando con el respaldo financiero de la firma deep tech Bullnet Capital.

Su plantilla supera los 20 ingenieros especializados en ramas de telecomunicaciones, electrónica y mecánica.

Al evento han acudido la consejera de Economía, Carolina España, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el rector de la UMA, Teodomiro López, entre otros.