"Podemos predecir si se tendrá una enfermedad incurable en 20 años, no es ciencia ficción"

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos afirman que hoy es posible predecir enfermedades incurables con hasta 20 años de antelación gracias a la genómica y la inteligencia artificial. El reto de la medicina moderna es alargar la vida saludable, reduciendo el tiempo que pasamos enfermos en la vejez. Alertan sobre la brecha en el acceso a estos avances, ya que la mayoría de datos genéticos provienen de poblaciones occidentales y los tratamientos personalizados no son accesibles a todos. La edición genética de la línea germinal es considerada una línea roja ética, mientras que el entorno y los hábitos de vida influyen tanto como la genética en la salud individual.

¿Viviremos más de 100 años con salud? ¿Se pueden predecir enfermedades que tendremos dentro de 20 años y actuar a tiempo para que no nos afecten? ¿Cuáles son las líneas rojas de la edición genética?

Estos y otros temas se pusieron sobre la mesa en el XLII Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga organizado este pasado lunes en Cervezas Victoria con la colaboración de la Diputación de Málaga y OneNext.

Un tema apasionante y nuestro encuentro más internacional ya que contamos con la presencia de Manuel Corpas, profesor titular de Genómica y Ciencia de Datos en la Universidad de Westminster (Londres), Heinner Guio, profesor e investigador en UTEC (Lima, Perú), y el profesor de Genética de la Universidad de Málaga Enrique Viguera.

Hubo presentaciones previas de los tres ponentes y, posteriormente, una mesa redonda que tenía prevista una duración de 30 minutos y se extendió más de una hora debido al gran interés de los asistentes, que volvieron a llenar la sala.

Salieron a la luz muchas ideas clave. Entre ellas, Corpas destacó, por ejemplo, que el objetivo de la medicina moderna no es solo vivir más años, sino reducir el tiempo que pasamos enfermos al final de la vida. En este sentido, el reto es que todos tengamos una vejez funcional y no dependiente de enfermedades crónicas.

"Se puede predecir si se va a tener una enfermedad incurable dentro de 20 años. No es ciencia ficción, sino que podemos anticipar y personalizar los tratamientos", dijo Corpas.

No obstante, eso genera nuevos debates sobre si se debe saber esa información y quién tendría la oportunidad de conocerlo, ya que no son procedimientos baratos. "Los más ricos son los que más se benefician de estos avances y voy a dedicar el resto de mi carrera a cerrar esas brechas porque el 85% de la población mundial no está representada", subrayó Corpas.

Es un encuentro tecnológico y la tecnología estuvo presente de forma constante en el debate, sobre todo la inteligencia artificial. Estos expertos recordaron que la IA permite analizar volúmenes ingentes de datos genéticos para identificar mutaciones y proponer tratamientos personalizados a una velocidad sobrehumana, pero exigen que sea siempre bajo la supervisión ética y profesional de un médico.

No obstante, Guio puso de relieve un aspecto clave. Hay muchos datos, pero la mayoría son de poblaciones occidentales. En este sentido, indicó que la medicina personalizada requiere datos específicos de cada población y no se pueden aplicar soluciones globales basadas en genomas europeos a poblaciones con realidades genéticas y ambientales distintas. "Las soluciones locales se toman con datos locales", recalcó.

La edición genética fue otro de los temas importantes que se trataron. Hubo consenso en que la línea roja a la hora de aplicar la tecnología en el campo de la salud es editar la línea germinal, es decir, modificar el ADN de embriones que nacerán para hacer bebés a la carta. Incluso se recordó el caso de un científico chino que acabó en la cárcel por hacerlo.

Enrique Viguera, por su parte, recordó que es urgente integrar la genómica en el currículo de las escuelas de medicina para que haya profesionales mucho más especializados.

¿Estamos predestinados genéticamente?

La genética influye, pero no tiene que ser determinante a la hora de desarrollar una enfermedad. Hay muchos más factores en juego. "Desconocemos el funcionamiento básico de la célula y que una persona tenga una mutación no implica necesariamente que vaya a desarrollar una enfermedad", precisó Viguera.

"El ADN es la maleta con la que venimos al mundo, pero luego me encuentro una serie de cosas y ahí empezamos a vivir", añadió Guio. El estrés, la dieta, el ejercicio y las relaciones sociales son factores determinantes que pueden "activar" o "desactivar" ciertos riesgos genéticos.

Y hay que tomárselo todo de forma relativa, sobre todo en esta época en que está de moda tomar todo tipo de suplementos alimenticios. "Hay que tener una buena dosis de escepticismo con todas las cosas revolucionarias que salen por TikTok e Instagram porque la mayoría es para sacarte el dinero", comentó Corpas.

De hecho, este experto aseguró que "el principal motivo de muerte es la soledad y la falta de relaciones sociales". "Tener relaciones sociales es lo que da la longevidad, no tener una salud óptima de ingeniería", indicó.