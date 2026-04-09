Templus ampliará su centro de datos en Málaga para triplicar su volumen de clientes

Un momento de la visita de Francisco de la Torre al centro de datos de Templus en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Templus ampliará su centro de datos en Málaga, aumentando su superficie de 400 a 700 metros cuadrados para 2027. La capacidad del centro crecerá de dos a tres megavatios, permitiendo triplicar el número de clientes atendidos, de 100 a más de 300 empresas. La nueva ampliación incluirá tecnología de refrigeración Liquid cooling, siendo el segundo centro en España en contar con este sistema eficiente y sin consumo de agua. El alcalde de Málaga destacó que la expansión de Templus refuerza el ecosistema innovador de la ciudad y su atractivo para proyectos tecnológicos.

La empresa Templus ampliará su centro de datos en Málaga con el objetivo de tener una potencia total de tres megavatios y poder dar servicio a más compañías.

Su centro de datos, uno de los más grandes de la provincia, está ubicado en el polígono Guadalhorce y va a pasar de tener 400 a 700 metros cuadrados en el año 2027.

Nacho Velilla, CEO de Templus, ha estado este jueves en Málaga acompañado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, para explicar la inversión.

El centro de datos tiene actualmente una capacidad de dos megavatios. Van a construir una cuarta sala con el reto de alcanzar esos tres megavatios mencionados y triplicar el número de clientes.

"En estos momentos Templus está dando servicio a unas 100 empresas en Málaga. Todos los operadores de telecomunicaciones y las principales empresas tecnológicas y que desarrollan IA están alojadas en el centro de datos. Con esta ampliación queremos triplicar esa cifra y llegar a más de 300 empresas en 2027", ha dicho Velilla.

Francisco de la Torre y Nacho Velilla.

El CEO de esta empresa ha resaltado además que este centro de datos será un referente en IA, ya que se convertirá en el segundo de España, tras el de Templus en Madrid, que cuente con la tecnología de refrigeración Liquid cooling, que permite el desarrollo de IA empresarial de manera eficiente y sin consumo de agua.

Francisco de la Torre, por su parte, ha señalado que "empresas como Templus ayudan a incrementar la fortaleza del ecosistema innovador en el que se ha convertido Málaga y que ha permitido que tanto el talento local como el que viene de fuera pueda plantear proyectos tecnológicos innovadores".