El malagueño Carlos García Galán, elegido por la NASA para liderar una base en la Luna: inversión de 20.000 millones

El cohete SLS de la misión Artemis y Carlos García-Galán, ingeniero de la NASA. I. González | NASA/J. Kowsky Omicrono

Las claves nuevo Generado con IA Carlos García Galán, ingeniero malagueño, liderará junto a Dana Weigel el proyecto de la NASA para construir una base permanente en la Luna. Estados Unidos invertirá al menos 20.000 millones de dólares en este ambicioso plan, que prevé desplegarse en varias fases durante los próximos siete años. La base lunar contará con tres hábitats permanentes, varios rovers, un reactor de fisión nuclear e instalaciones para obtener energía y materias primas. La NASA colaborará con empresas privadas como Lockheed Martin, SpaceX y Blue Origin, y prevé realizar una misión a la Luna cada seis meses.

El ingeniero malagueño Carlos García Galán acaba de pasar a la historia. La NASA anunció ayer que va a construir una base permanente en la Luna y García Galán será el encargado de liderar el proyecto junto a Dana Weigel, responsable del programa de la Estación Espacial Internacional.

Lo comunicó el administrador de la NASA, Jared Isaacman. Estados Unidos, en su peculiar lucha con China por controlar también el espacio, prevé invertir al menos 20.000 millones de dólares en este proyecto.

Isaacman ha asegurado que esta estrategia de despliegue lunar por fases será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-1972) y será ejecutada por el país norteamericano en los próximos siete años.

El máximo responsable de la NASA ha señalado que frenan su proyecto de hacer una estación espacial en la órbita de la Luna, el proyecto Gateway, pero que sí van adelante con la creación de una colonia en varias fases.

Se crearán tres hábitats permanentes, habrá varios rovers, un reactor de fisión nuclear e instalaciones para obtener energía y materias primas.

La próxima semana EEUU enviará a cuatro astronautas a la órbita lunar en la misión Artemis II. En función del éxito se espera que la misión Artemis IV pueda regresar a la Luna a partir de 2028.

Para ello, la NASA se apoyará en empresas privadas como Lockheed Martin, SpaceX y Blue Origin para probar vehículos de transporte y alunizaje. La NASA quiere hacer una misión a la Luna cada seis meses.

Carlos García Galán

García Galán tiene 51 años, es malagueño y es una de las piezas clave del programa Artemis, de ahí que hayan confiado en él para este importante desafío.

Hijo de un piloto de Iberia y de una azafata, encaminó su carrera profesional hacia Estados Unidos, donde estudió ingeniería de telecomunicaciones y ciencias espaciales. Posteriormente empezó a trabajar en la NASA.

Empezó como controlador de vuelo en la Estación Espacial Internacional y ahora no solo va a llevar de nuevo a seres humanos a la Luna sino que van a trabajar para crear una base permanente allí. "Es algo totalmente nuevo, por eso es tan difícil", explicó en una entrevista con EL ESPAÑOL publicada en 2024.

"Tenemos muy en mente que tenemos que hacerlo de una manera segura y que la vida de la tripulación depende de nosotros. No vamos a dejar cosas por hacer por intentar conseguirlo antes", añadió.

El primer paso es la Luna y luego Marte. "Los sistemas de generación de electricidad, los modos de vida de los astronautas, cómo se contamina todo con el polvo de Marte... Todo eso queremos probarlo primero en la Luna", indicó en esta entrevista.

"Creemos que la Luna es el sitio idóneo porque está relativamente cerca para poder llevar muchas cosas sin tener que invertir años y muchísimo dinero. Pero también está suficientemente lejos como para demostrar la capacidad que vas a tener en Marte, es ideal", recalcó.