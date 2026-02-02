La jornada escolar “Conectados y Protegidos” promoverá la ciberseguridad entre estudiantes de Málaga

Cartel de la jornada que se celebrará el 10 de febrero.

El Centro Público Integrado de Formación Profesional Alan Turing organiza el 10 de febrero la jornada “Conectados y Protegidos – Seguridad Digital para Todos”, en el marco del Día de Internet Segura 2026. La actividad se enfoca en la educación digital de estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Durante la jornada se ofrecerán charlas formativas y talleres prácticos diseñados e impartidos por el alumnado del Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las TI. La iniciativa busca fomentar hábitos seguros y responsables en el uso de la tecnología.

La programación contará con la participación de especialistas en ciberseguridad como Sergio De Los Santos, Víctor Albarracín, Alberto Zaragoza, y los docentes Guillermo Raya y Gregorio Coronado, quienes colaboran en la formación del alumnado del centro.

Entre las actividades destacan los talleres “La Máquina del Tiempo de las Contraseñas”, “Pesca el Engaño”, “El Espejo Digital”, “El Iceberg Digital” y “El USB Impostor”, en los que los estudiantes abordarán temas como contraseñas seguras, phishing, inteligencia artificial o privacidad en la red.

Para inscribirse y obtener más información pueden acceder al enlace www.principia-malaga.com.