Crean Novelingo Studio, una plataforma que convierte contenidos en historias interactivas sin programar
La startup malagueña de Daniel Cañete presenta una herramienta visual, apoyada en inteligencia artificial, para que empresas e instituciones transformen su formación y comunicación.
Las claves
nuevo
Generado con IA
La startup malagueña Novelingo ha presentado Novelingo Studio, una plataforma que convierte contenidos de formación y comunicación en historias interactivas sin necesidad de programar.
La herramienta, apoyada en inteligencia artificial y en un enfoque visual, permite a empresas e instituciones crear experiencias interactivas para formación interna, comunicación corporativa, cultura de empresa, procedimientos, prevención y atención al cliente.
Durante el acto, se mostró en directo cómo transformar un contenido en una experiencia guiada donde el usuario avanza, toma decisiones y recibe mensajes adaptados a su perfil, mejorando comprensión y recuerdo de la información.
Daniel Cañete, fundador de Novelingo en 2023, señaló que "Novelingo Studio nace para convertir contenidos en experiencias que se entienden mejor y se recuerdan más, porque se viven".
Entre sus capacidades actuales y previstas destacan la creación de experiencias en realidad aumentada, métricas de uso e interacción, trabajo colaborativo con recursos reutilizables e integración con plataformas de formación.
El equipo de Novelingo ha desarrollado experiencias interactivas ligadas a la divulgación cultural y educativa, como Flamenco!, Academia Alborán, La Búsqueda, Un hacker accidental, Maruja Mallo o el reciente Tómbola.