Crean Novelingo Studio, una plataforma que convierte contenidos en historias interactivas sin programar

Un momento de la presentación de Novelingo Studio.

Las claves nuevo Generado con IA La startup malagueña Novelingo ha lanzado Novelingo Studio, una plataforma que convierte contenidos de formación y comunicación en historias interactivas sin necesidad de programar. La herramienta utiliza inteligencia artificial y un enfoque visual para facilitar la creación de experiencias interactivas en áreas como formación interna, comunicación corporativa y atención al cliente. Novelingo Studio permite transformar contenidos en experiencias guiadas donde los usuarios toman decisiones y reciben mensajes personalizados, mejorando la comprensión y el recuerdo. Entre sus funciones destacan la creación de experiencias en realidad aumentada, métricas de uso, trabajo colaborativo e integración con plataformas de formación.

La startup malagueña Novelingo ha presentado Novelingo Studio, una plataforma que convierte contenidos de formación y comunicación en historias interactivas sin necesidad de programar.​

La herramienta, apoyada en inteligencia artificial y en un enfoque visual, permite a empresas e instituciones crear experiencias interactivas para formación interna, comunicación corporativa, cultura de empresa, procedimientos, prevención y atención al cliente.​

Durante el acto, se mostró en directo cómo transformar un contenido en una experiencia guiada donde el usuario avanza, toma decisiones y recibe mensajes adaptados a su perfil, mejorando comprensión y recuerdo de la información.​

Daniel Cañete, fundador de Novelingo en 2023, señaló que "Novelingo Studio nace para convertir contenidos en experiencias que se entienden mejor y se recuerdan más, porque se viven".

Entre sus capacidades actuales y previstas destacan la creación de experiencias en realidad aumentada, métricas de uso e interacción, trabajo colaborativo con recursos reutilizables e integración con plataformas de formación.​

El equipo de Novelingo ha desarrollado experiencias interactivas ligadas a la divulgación cultural y educativa, como Flamenco!, Academia Alborán, La Búsqueda, Un hacker accidental, Maruja Mallo o el reciente Tómbola.