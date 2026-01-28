Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía e Innova IRV crean en Málaga un laboratorio andaluz de ciberseguridad enfocado en IoT, IA, salud y ciudades inteligentes. El laboratorio analizará y certificará la seguridad de productos y servicios, ofreciendo auditorías, certificaciones internacionales y pruebas avanzadas de pentesting. Contará con una inversión superior a 2,18 millones de euros y ofrecerá formación en ciberseguridad tanto a personal público como privado. El proyecto busca consolidar a Andalucía como referente nacional e internacional en evaluación y certificación de ciberseguridad, fortaleciendo el tejido empresarial regional.

La Agencia Digital de Andalucía y la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación han suscrito un convenio para poner en marcha en Málaga un laboratorio de ciberseguridad centrado en productos y servicios de Internet de las cosas e Inteligencia Artificial para salud y ciudades inteligentes.​

La iniciativa se enmarca en el proyecto Red Argos, dentro del programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación europea Next Generation, y contará con una inversión superior a los 2,18 millones de euros.​

El consejero Jorge Paradela ha señalado que el objetivo es convertirse en “un centro de excelencia regional en ciberseguridad con una oferta de servicios especializados en ámbitos estratégicos con el que se da un paso decisivo para consolidar a Andalucía como referente nacional e internacional en la evaluación y certificación de ciberseguridad”.​

El laboratorio permitirá analizar y certificar la seguridad de soluciones desarrolladas por empresas, administraciones y organismos de investigación, asegurando el cumplimiento normativo, la fiabilidad técnica y reforzando tanto el tejido productivo como la protección de servicios digitales esenciales.​

El acuerdo prevé un amplio catálogo de servicios que incluye auditorías de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad, certificaciones internacionales y pruebas avanzadas de pentesting para detectar vulnerabilidades en dispositivos IoT y sistemas de Inteligencia Artificial.​

También se ofrecerán certificaciones específicas en ciberseguridad industrial y sanitaria, además de auditorías de cumplimiento, con el propósito de aportar un alto valor añadido al ecosistema digital andaluz y elevar el nivel de protección frente a riesgos tecnológicos crecientes.​

El centro incorporará una línea de formación y capacitación dirigida tanto a personal técnico de la Administración como a profesionales del sector privado, con programas sobre ciberseguridad aplicada, auditoría ENS y protección de infraestructuras críticas.​

Según el convenio, Innova IRV asume el diseño, implantación, gestión, mantenimiento y explotación del laboratorio, mientras que la Agencia Digital de Andalucía ejercerá la dirección, coordinación y supervisión, garantizando el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y del Esquema Nacional de Seguridad.​

El presidente de Innova IRV, Ezequiel Navarro, ha subrayado que “se trata de una iniciativa de colaboración público-privada de gran valor para impulsar la ciberseguridad en el tejido empresarial andaluz, lo que nos permitirá avanzar hacia un ecosistema más seguro y competitivo, dotando a las organizaciones de herramientas, talento y soluciones avanzadas que les permitan anticiparse y responder eficazmente a los desafíos de ciberamenazas cada vez más complejas”.​​

La inversión prevista supera los 2,18 millones de euros, con una aportación inicial de 1,75 millones por parte de la Agencia Digital de Andalucía en la fase 1, mientras que Innova IRV contribuirá con 437.500 euros durante la vigencia del convenio, fijada en cuatro años prorrogables hasta otros cuatro.​