La malagueña Freepik irrumpe en Hollywood: participa en el primer largometraje creado íntegramente con IA

Joaquín Cuenca, CEO de Freepik, en el acto organizado en Los Ángeles junto a profesionales del cine. Freepik

Las claves nuevo Generado con IA La empresa malagueña Freepik se consolida en Hollywood, participando con sus herramientas de IA en grandes producciones como “Here” de Robert Zemeckis y el primer largometraje íntegro con IA, “The Great Reset”. Freepik organizó el evento Upscale Day LA en Los Ángeles, reuniendo a directores, productores y expertos en tecnología para debatir sobre el futuro del cine impulsado por inteligencia artificial. La compañía ha desarrollado modelos propios de IA, como el upscaler Magnific, y ofrece soluciones que facilitan la colaboración y la protección de la propiedad intelectual en los estudios de cine. Durante el evento, se mostraron flujos de trabajo con IA aplicados a fases de preproducción y postproducción, destacando la adopción de estas tecnologías en la industria audiovisual.

La empresa tecnológica malagueña Freepik, especializada en IA generativa y recursos gráficos, ha entrado de lleno en Hollywood, donde sus herramientas de inteligencia artificial están siendo utilizadas por los cineastas.

En este sentido, desde Freepik apuntan que se ha convertido en una de las herramientas de IA más utilizadas en producciones de alto perfil, como “Here” de Robert Zemeckis, la serie “House of David” de Amazon Prime y “The Great Reset”, primer largometraje íntegro con IA que alcanza la fase de calificación oficial de la Academia de Hollywood.

En este contexto, la firma ha organizado un evento propio en Los Angeles, llamado Upscale Day LA, que reunió a directores, productores y tecnólogos para debatir sobre el futuro del cine y la creatividad impulsada por inteligencia artificial. ​

​Upscale Day LA se presentó como un foro de conocimiento y debate para la industria publicitaria y audiovisual, en línea con anteriores citas Upscale Conf en San Francisco y Málaga, esta última con más de 1.000 asistentes. ​

Un momento del evento organizado por Freepik en Los Ángeles. Freepik

El panel “Disrupting Film”, moderado por Bernie Su, ganador de tres premios Emmy, abordó cómo la IA está transformando la narrativa, la producción y la gestión del talento. Entre los ponentes participaron Joaquín Cuenca, CEO y cofundador de Freepik, Christina Lee Storm, Nik Kleverov y Davide Bianca, todos vinculados a proyectos pioneros en IA.​

En poco tiempo, Freepik se ha posicionado como uno de los referentes europeos en tecnología de IA aplicada a la creatividad, adelantándose a su adopción masiva en el sector. La compañía desarrolla modelos propios, como el upscaler Magnific, para elevar la calidad de las piezas finales.​

Mediante sus planes Enterprise, Freepik ofrece a los estudios un ecosistema seguro y auditado que unifica herramientas de IA generativa, protege la propiedad intelectual y reduce la fricción de trabajar con múltiples proveedores. Soluciones como Spaces permiten colaboración en tiempo real, iterando sobre storyboards, conceptos, ángulos de cámara, escalado y generación de secuencias y efectos visuales.​

Durante Upscale Day LA se mostraron flujos de trabajo diseñados para producciones reales en fases de preproducción y postproducción. ​