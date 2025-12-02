Eligen al PTA una de las 36 organizaciones más influyentes del mundo en innovación: recibe un premio en París

Las claves nuevo Generado con IA El parque tecnológico de Málaga ha sido reconocido en los SES Awards 2025 como una de las 36 organizaciones más influyentes del mundo en innovación. El premio fue entregado en París, con el respaldo de la OECD, la Comisión Europea y Microsoft, valorando especialmente la estrategia de talento y políticas pioneras del parque. Málaga TechPark cuenta con más de 715 empresas y casi 28.000 profesionales, logrando una facturación de 4.181 millones de euros en 2024. La llegada del centro de semiconductores de Imec refuerza el papel estratégico del parque en sectores tecnológicos clave y su capacidad de atraer inversión internacional.

El parque tecnológico de Málaga sigue sumando reconocimientos internacionales. Acaba de ser distinguido en los SES Awards 2025 como una de las 36 organizaciones más influyentes del mundo en innovación, dentro de la categoría "Pioneering Innovation Policy, Top Talent & Research".

El galardón fue entregado durante la ceremonia celebrada en la sede de la International Chamber of Commerce en París, con el respaldo de la OECD, la Comisión Europea y Microsoft.

Los premios, en su tercera edición, reconocen a entidades y líderes que impulsan la creación de ecosistemas de emprendimiento sólidos y competitivos, especialmente desde el ámbito público. En esta ocasión, el parque andaluz se destacó por su estrategia de desarrollo del talento, su impulso a startups y sus políticas pioneras de innovación.

La directora de Relaciones Internacionales de Málaga TechPark, Sonia Palomo, fue la encargada de recogerlo. “Este reconocimiento demuestra que un ecosistema bien construido, con visión estratégica y colaboración público-privada, puede competir con los principales hubs de innovación del mundo. Málaga TechPark sitúa a nuestra ciudad y a España en el mapa global de la innovación”, indicó.

Con más de 715 empresas y 27.940 profesionales, la tecnópolis cerró 2024 con una facturación de 4.181 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Su red internacional abarca vínculos con 211 ciudades de 77 países, consolidando su proyección más allá del ámbito nacional.

El parque ha reforzado su papel estratégico con la futura llegada del centro de semiconductores de Imec, proyecto que consolida su relevancia en sectores tecnológicos clave. Esta capacidad de atraer inversión especializada impulsa la creación de empleo y el desarrollo económico de la región.

Entre las entidades reconocidas en los SES Awards 2025 figuran también Westminster City Council, EIT Digital, Invest Atlanta y Cradle Fund. Según Marco Marinucci, CEO de Mind the Bridge, “los ecosistemas de startups son la infraestructura de la economía del futuro. La diversidad y calidad de los premiados muestran la expansión global de la capacidad de innovación y su impacto sostenible”.