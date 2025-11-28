Diez años de Windup: un sistema que impulsa el crecimiento empresarial y profesional en plena transformación digital

Diez años en los que Windup ha evolucionado de una idea local malagueña a un sistema completo de soluciones para impulsar negocios y desarrollar talento.

Windup cumple diez años. Una década en la que la empresa malagueña ha pasado de ser un pequeño proyecto en un piso del centro de la ciudad a convertirse en un Sistema completo que integra formación, servicios de marketing digital, inteligencia artificial, talento y cultura organizacional. Una evolución que, según sus fundadores, ha sido posible gracias a la capacidad de detectar necesidades reales del mercado y crear soluciones propias para darles respuesta.

La historia de Windup comenzó en una oficina en la calle San Lorenzo, donde sus CEOs, José Gomez-Zorrilla Sanjuán y Daniel Sánchez Piña, arrancaron.

“Éramos pocos, pero teníamos claro que queríamos hacer las cosas de forma diferente”, recuerdan. Aquellos inicios marcaron el estilo que hoy define a la compañía: aprendizaje constante, adaptación rápida y un compromiso firme con las personas.

Ese enfoque ha guiado la evolución de la empresa durante diez años. Cada reto que encontraban en el sector se convertía en una oportunidad para crear una nueva línea de trabajo. Así nacieron Windup Training, su área de formación especializada; Windup Business, la vertical dedicada a estrategia digital, inteligencia artificial y acompañamiento a empresas; Windup Talent, enfocada en la empleabilidad de jóvenes profesionales; y Windup People, centrada en cultura, equipos y procesos de gestión humana. Cuatro verticales, con cada una un equipo experto y experiencia que forman el Sistema Windup, una estructura que conecta conocimiento, creatividad, tecnología y talento.

En estos diez años, la empresa ha trabajado con profesionales, instituciones y empresas que han confiado en su capacidad para resolver necesidades reales en un entorno digital en constante cambio. “La clave siempre ha sido la misma: escuchar lo que falta y construir la solución”, explican. Su equipo, que ya supera las 40 personas, es uno de los motivos de mayor orgullo para la dirección. “Hemos visto crecer a gente que empezó con nosotros desde cero y hoy lidera proyectos. Esa es la parte más bonita.” Recuerda Jose Gomez-Zorrilla Sanjuan, CEO de Windup.

La cultura interna también ha tenido un papel fundamental. Windup se define por el movimiento: la curiosidad, la experimentación, el trabajo en equipo y el aprendizaje continuo. “Si una cosa no cambió desde el primer día fue nuestra forma de trabajar juntos. El ambiente, la energía y las ganas de avanzar son lo que nos ha traído hasta aquí.” Comenta Daniel Sánchez Piña, CEO de Windup.

De cara a los próximos diez años, Windup asegura que continuará impulsando innovación y talento desde Málaga y su compromiso con el ecosistema empresarial, reforzando su apuesta por la formación especializada, la inteligencia artificial aplicada, la estrategia digital y la gestión del talento. “El sector cambia rápido, y nuestro propósito es claro: ayudar a que empresas y profesionales consigan sus objetivos de crecimiento, acompañándolos con soluciones reales y preparadas para el futuro.”

De cara a los próximos diez años, Windup reafirma su compromiso con el impulso de la innovación y el talento desde Málaga, reforzando su papel en el ecosistema empresarial a través de una apuesta decidida por la formación especializada, la inteligencia artificial aplicada, la estrategia digital y la gestión del talento.

“El sector evoluciona a gran velocidad, y nuestro propósito es claro: acompañar a empresas y profesionales en su crecimiento con soluciones reales y preparadas para el futuro.”

En este proceso de transformación, la integración de la inteligencia artificial ya está marcando el rumbo, consolidando a Windup como un referente en el uso de tecnología para escalar negocios con visión de futuro.