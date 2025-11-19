Gateway aterriza en Málaga: coloca al emprendedor en el centro del crecimiento económico y la innovación

Las claves nuevo Generado con IA El evento Gateway ha llegado a Málaga destacando la importancia del emprendedor como motor de innovación, empleo y crecimiento económico. Gateway posiciona a Málaga como un punto de encuentro clave para startups, inversores y empresas tecnológicas de Europa, fomentando conexiones y oportunidades. En el evento se debatió sobre el uso de datos e inteligencia artificial para mejorar la movilidad y la seguridad urbana, incluyendo ejemplos de semáforos inteligentes en Madrid. Autoridades y representantes empresariales resaltaron la colaboración público-privada, el impulso al talento y el crecimiento del ecosistema tecnológico y emprendedor en Málaga.

Gateway ha aterrizado este miércoles en Málaga con destino a la innovación sin límite. Este evento, que es la antesala de otro aún mayor que se celebrará en la primavera de 2026, llega con el objetivo de situar al emprendedor en el centro de su discurso para que impulse la innovación, el empleo, el talento y el crecimiento económico real de cualquier territorio.

Sin emprendedores no hay proyectos que escalar, tecnologías que desarrollar ni impacto que construir, según han explicado en la inauguración. Por ello, este evento y todo lo que vendrá después han sido diseñados alrededor de quienes protagonizan el cambio.

Málaga, según la organización, es cada vez más reconocida como una de las comunidades tecnológicas y emprendedoras más vibrantes de Europa, por ello Gateway es un punto de encuentro clave, donde las ideas despegan, las conexiones se transforman en rutas de oportunidades y startups, inversores, corporaciones e instituciones pueden encontrarse sin barreras.

Durante el evento ha habido diferentes paneles con protagonistas que son directores de empresas de muchos lugares del mundo. Cuando la ciudad aprende: IA y datos para el bienestar urbano. Ese ha sido el título de una Gate Discussion Smart Cities que han protagonizado Jorge Reus, del consejo Asesor Clúster BigData IA Madrid; David Pedroche, director Iberian Hotel Industry Huawei; Gregorio Serrano, EY Senior Consultant/Ex Director General DGT; y Javier Goikoetxea, CEO Next Solutions.

Uno de los temas abordados en este panel ha sido el hecho de tener al alcance de todos datos de todo tipo. En este sentido, David Pedroche, director Iberian Hotel Industry Huawei, ha asegurado que gracias a estos datos pueden llegar a anticiparse a posibles incidencias.

“Hemos pasado de orientarnos con mapas en papel a utilizar GPS en tiempo real y ese progreso refleja cómo la tecnología permite tomar decisiones mejor informadas”, ha señalado.

Además, ha añadido que aplicar correctamente estos datos supone mejorar la seguridad y optimizar la experiencia del usuario, haciendo cada desplazamiento más eficiente.

Por su parte, Javier Goikoetxea, CEO Next Solutions, ha destacado que el uso de los datos permite aumentar la eficiencia en el ámbito de la movilidad.

“Si pudiéramos anticipar y avisar a los ciudadanos de lo que ocurre en su entorno, sería posible reducir incidencias y optimizar los desplazamientos. De hecho, si los semáforos estuvieran conectados con los vehículos, se podría disminuir la densidad del tráfico hasta en un 40%”, ha asegurado.

Así, Jorge Reus del consejo Asesor Clúster BigData IA Madrid ha apuntado que han incorporado 100 semáforos con inteligencia artificial en la ciudad de Madrid para que pasen personas invidentes y en sillas de ruedas.

Por otro lado, con respecto a la movilidad, Pedroche ha incidido en que hay países que parten con ventaja en el desarrollo de estas soluciones, ya sea por infraestructura, normativa o madurez tecnológica.

Sin embargo, en el caso de España, sostiene que todavía es necesario avanzar en un proceso que permita alinear a todos los actores implicados y facilitar la implementación de estas iniciativas de manera más ágil y coordinada.

En este punto ha coincidido con él Goikoetxea, que ha añadido que hay también una falta de enfoque cultural. “Nos sigue pareciendo eficiente tener un coche aparcado en casa y hasta que esa idea no cambie no vamos a parar”.

Además, ha hecho hincapié en que “la regulación no ayuda” porque “innovación es algo totalmente contrario a la regulación. No pueden ir en la misma frase”.

Inauguración

Durante la inauguración, Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación y Digitalización Urbana, ha señalado que Málaga “vive un momento muy interesante” porque “se está convirtiendo en un punto de encuentro donde las ideas fluyen y para nosotros es muy importante que las ideas conecten”.

Además, ha destacado que la Málaga tecnológica se ha creado gracias a la colaboración público-privada y el fomento del talento. En 2024 se han impulsado más de 160 empresas y startups, se han celebrado más de 160 eventos y se han formado más de 1.000 alumnos.

Por su parte, Miguel Briones, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha incidido en que Gateway “representa una clara demostración de fuerza en términos de seguridad y defensa respecto a otros lugares y países”.

Asimismo, Ricardo Nandwani, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, ha asegurado que “lo que está ocurriendo en Málaga es especial porque confluyen muchas cosas, entre ellas la calidad de vida, la estratégica innovación y una actitud emprendedora, ambiciosa y colaborativa”.

Por último, Gerardo Pérez, presidente de la AECDR, ha destacado que Gateway nace “con el propósito de consolidar la Cámara como un gran referente estratégico internacional. Un medio de los puntos de conexión entre startups, inversores, poblaciones y toda la gente que hace que los ecosistemas funcionen y creen”.