Los aerotaxis ya están más cerca: hacen pruebas entre los aeropuertos de Málaga y Granada

El helicóptero con el que se han hecho las pruebas. Aena

Las claves nuevo Generado con IA Se han realizado cuatro vuelos de prueba entre los aeropuertos de Málaga y Granada para ensayar los procedimientos de aerotaxis pilotados y drones de carga autónomos. La demostración forma parte del proyecto europeo OperA, impulsado por Enaire y Aena, que busca integrar aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en diferentes tipos de espacio aéreo. El objetivo es validar que estas nuevas plataformas aéreas puedan coexistir con la aviación convencional manteniendo altos estándares de seguridad. El proyecto OperA cuenta con más de 9,5 millones de euros de presupuesto, está financiado en gran parte por la Unión Europea y reúne a entidades y empresas del sector aeroespacial como Honeywell, Enaire, Aena, Crida, Eurocontrol, Pipistrel y Vertical Aerospace.

Los aerotaxis ya no son ciencia ficción. Un helicóptero ha hecho este martes cuatro vuelos entre los aeropuertos de Málaga y Granada para probar los procedimientos que haría un aerotaxi pilotado o drones de carga autónomos en distintos tipos de espacio aéreo.

Esta primera prueba es una demostración pionera del proyecto europeo OperA, impulsado por Enaire y Aena para probar el transporte aéreo del futuro.

La operación forma parte de una serie de vuelos que buscan validar los sistemas y rutas diseñados para integrar aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL, además de drones de carga autónomos en distintos tipos de espacio aéreo.

El objetivo del ensayo es confirmar que estas plataformas pueden coexistir con aviones convencionales garantizando el máximo nivel de seguridad en zonas controladas, no controladas y en el entorno U-Space, preparado para la movilidad aérea avanzada.

OperA, financiado por el programa europeo Horizon Europe con la participación de la empresa común SESAR 3, cuenta con un presupuesto total superior a 9,5 millones de euros de los cuales casi seis provienen de fondos de la Unión Europea.

El consorcio internacional está dirigido por la tecnológica Honeywell y reúne a entidades como Enaire, Aena, Crida, Eurocontrol y fabricantes aeronáuticos como Pipistrel y Vertical Aerospace.