"Málaga lo está haciendo súper bien en el sector tecnológico, pero le falta más infraestructura digital"

Nacho Velilla es el CEO de Templus, una plataforma especializada en centros de datos (data centers) en España. En estos momentos poseen cuatro en Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla y este pasado martes pusieron la primera piedra de un quinto en Ceuta.

Su plan de crecimiento es muy ambicioso. De hecho, espera alcanzar los 20 centros de datos este mismo año vía adquisiciones.

Cuenta con el respaldo de Teras Capital y el fondo ICG y prevé invertir 300 millones de euros. Velilla ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga para analizar la situación del sector en Málaga y el conjunto de Andalucía.

¿Qué es un centro de datos?



El centro de datos se puede resumir como la casa de internet, donde se produce toda la conexión de las diferentes redes. Es el lugar donde sucede todo lo digital en el mundo. Toda la información, desde enviar un audio por WhatsApp hasta ver Netflix en una smart TV, pasa por un centro de datos. La nube no está en el cielo, está en edificios como los que tenemos en nuestra empresa.

En Málaga tienen un centro que compraron el año pasado por 15 millones de euros. ¿Cómo está funcionando?



En Málaga estamos contentos, vamos creciendo poquito a poquito. Hicimos una expansión hace seis meses de otros 400 kW, una sala nueva que está ya a punto para que entren clientes nuevos. Tanto el de Sevilla, que está más enfocado a operadores de telecomunicaciones, como el de Málaga, que es más empresarial pero también tiene redes de telecomunicaciones, están funcionando bien.​

¿Tienen previsto abrir más centros de datos en otras provincias andaluzas?

De momento vamos a intentar maximizar estos dos activos lo máximo posible, al que se sumará el de Ceuta que inauguraremos en junio del año que viene. En los activos que compramos intentamos siempre expandir potencia y espacio.

En el futuro ya evaluaremos si tiene sentido abrir en Granada, Jaén, etcétera. De momento, nuestra idea es madurar estos activos e intentar cubrir los gaps que nos quedan en otras provincias, por ejemplo en el norte de España.​

Velilla es el CEO de Templus. Angel Recio

La mayoría de centros de datos en España están en el triángulo entre Madrid, Barcelona y Zaragoza.

En Madrid, Barcelona y Zaragoza están los grandes centros, pero son sectores distintos. Zaragoza es hiperescala, data centers enormes con mucha potencia y mono cliente en la mayoría de los casos. Madrid y Barcelona tienen más negocio de colocation, que es lo que hacemos nosotros. Orientarse más al sector público, empresarial y operadores de telecomunicaciones. Son data centers que tienen 200 o 300 clientes distintos. Es un negocio más diverso donde hay que ir cliente a cliente.​

Pensamos que hacía falta data centers de referencia en ubicaciones relevantes de España donde antes no lo había. Una empresa andaluza, aunque tuviera sus clientes en Andalucía, se llevaba sus datos a un data center de Madrid, Barcelona, Amsterdam o Lisboa, pero no lo tenían en Málaga o Sevilla. Hoy en Málaga y Sevilla hay data centers Tier 3, redundados y sin fallos, lo que supone un cambio de paradigma.​

¿Está Andalucía en la posición que debe estar o le queda camino por delante en el sector de centros de datos?



Tiene mucho recorrido. El mercado andaluz está despertando, no es maduro aún pero se está animando en los últimos dos años. Veo un cambio interesante, aunque creo que el sector público debería apostar más por externalizar infraestructuras.

El sector público debe ser un ejemplo para el resto. Si queremos que las empresas se vayan a centros de datos más eficientes para consumir menos recursos, compartir información de forma ágil y segura, va contranatura que el sector público construya su propio Centro de Procesamiento de Datos como está haciendo la Junta de Andalucía en Sevilla.

Piden a las empresas que inviertan en Andalucía y a la par compiten con nosotros cuando podíamos ir de la mano. El sector público tiene que dar buenos servicios y no construir data centers. Este de la Junta no es competencia en el sentido de que es solo para ellos, pero podrían ser un ejemplo.

Hay que tener en cuenta que no es construir un data center y me olvido, sino que llevan una inversión recurrente para mantenerlo.

Se habla mucho de la Málaga tecnológica. ¿Cómo ve la evolución de la ciudad?



Málaga lo ha hecho súper bien estos años. Hay grandes multinacionales que han implantado centros de producción dando empleo a mucha gente, pero todavía hace falta más infraestructura digital y potenciar la llegada de más conexiones de cables submarinos del Mediterráneo.

Estas empresas que se implantan además siguen accediendo de forma remota a servidores fuera de Málaga. Málaga tiene que ser capaz de capturar más eso. Se van dando pasos. Animo a que haya más competidores nuestros en Málaga. Eso siempre es sano y es bueno que el mercado vea más oportunidades porque es un efecto llamada. Si las empresas ven que hay oferta se moverán por la zona.

Se habla de falta de conexión eléctrica en Málaga y que eso dificultará la implantación de más proyectos. ¿Qué piensa usted?

Es una verdad a medias. Es así en megacentros de datos enfocados a inteligencia artificial como hay en Zaragoza. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros centros de datos se conectan a la red de distribución en lugar de la de transporte y casi siempre por debajo de los seis megavatios de potencia. No es que sea inmediato y fácil, pero no hay el cuello de botella que existe cuando quieres una conexión de 100 megas en la red de transporte. Son casuísticas distintas.