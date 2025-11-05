Dekra consolida su apuesta por Málaga y abre un centro internacional de ciberseguridad de semiconductores

Fernando Hardasmal, Peter Laursen, Jorge Paradela y Francisco de la Torre en la presentación.

Las claves nuevo Generado con IA Dekra ha inaugurado en Málaga un laboratorio internacional especializado en la evaluación y certificación de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales. El centro inicia su actividad con 40 especialistas y prevé superar los 100 empleados en cinco años, reforzando la presencia tecnológica de Dekra en la ciudad. Ofrece servicios de evaluación, pruebas y certificación bajo marcos europeos e internacionales como la Ley de Ciberresiliencia, la Directiva RED y estándares como Common Criteria y FIPS 140-3. La nueva sede posiciona a Dekra como referente en ciberseguridad para sectores como automoción, salud, industria, IoT y tecnologías de la información.

La multinacional Dekra consolida aún más su apuesta por Málaga y por su parque tecnológico. En 2015 compró la empresa malagueña AT4 Wireless (una de las pioneras del PTA bajo el nombre Cetecom) por 44,5 millones de euros.

En este tiempo no solo ha reforzado su posición en la capital de la Costa del Sol sino que, justo una década después, aumenta la confianza en el sector tecnológico de esta provincia.

Dekra ha puesto en marcha un laboratorio especializado en la evaluación y certificación de la ciberseguridad aplicada a semiconductores y productos digitales, ampliando así su red global de centros tecnológicos.

Con un equipo inicial de 40 especialistas y previsión de superar el centenar en un lustro, la nueva sede incrementa la capacidad de la empresa para abordar los desafíos emergentes en inteligencia artificial, protección funcional y ciberseguridad industrial.

Un momento del acto.

El laboratorio ofrece un conjunto integral de servicios de evaluación, pruebas y certificación bajo marcos europeos e internacionales, entre los que destacan la Ley de Ciberresiliencia y la Directiva RED. Entre sus metodologías figuran estándares como Common Criteria, FIPS 140-3, SESIP y PSA, además de esquemas nacionales como LINCE y CPSTIC.

La iniciativa sitúa a Dekra como actor clave en los sectores de automoción, salud, industria, IoT y tecnologías de la información, consolidando la plaza malagueña como punto neurálgico de su actividad global en ciberseguridad.

Peter Laursen, director de operaciones de Dekra, ha asegurado este miércoles que "con la apertura de un laboratorio en Málaga dedicado a evaluar la ciberseguridad de los semiconductores, Dekra facilita la innovación de los clientes al tiempo que mantiene la confianza digital, ya que no se trata sólo de proteger un producto, sino de contribuir a proteger todo el ecosistema del mundo digitalizado en el que vivimos”.