El Tech Innovators Summit Málaga impulsa la inteligencia artificial y la digitalización para las pymes andaluzas

Tras el éxito de su primera edición en Jerez, el encuentro trasladó a Málaga las ideas y aprendizajes generados en el hub de innovación jerezano.

Las claves nuevo Generado con IA El Tech Innovators Summit 2025 en Málaga reunió a más de cien profesionales para analizar cómo la inteligencia artificial y la digitalización pueden responder a las necesidades de las pymes andaluzas. El evento contó con el respaldo de instituciones como el IEDT Diputación de Cádiz, ayuntamientos, la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz y empresas tecnológicas líderes. Las ponencias abordaron temas clave como la automatización mediante IA, ciberseguridad y cumplimiento normativo, subrayando la importancia del talento humano en la transformación digital. Nexur refuerza su compromiso con un ecosistema tecnológico andaluz sólido, conectando empresas, talento e instituciones para generar impacto real en el tejido productivo regional.

El Tech Innovators Summit 2025, organizado por el Clúster Tecnológico Nexur, celebró en el Polo Digital de Málaga su segunda edición el pasado 29 de octubre de 2025, centrada en cómo la inteligencia artificial y la digitalización pueden responder a las necesidades reales de las PYMES andaluzas.

El evento contó con el apoyo del IEDT Diputación de Cádiz (Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico de la Diputación de Cádiz), el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y la colaboración de Windup, además de la participación activa de instituciones como el Ayuntamiento de Jerez, San Telmo Business School, Cámara de Comercio de Jerez, CEC y la Universidad de Cádiz (UCA).

La jornada reunió a más de un centenar de profesionales del sector tecnológico, con ponencias de José María Martín-Mateos (presidente de Nexur), Miguel Ángel Cervera (Microsoft), Raúl Mesa e Isaac Navarrete (OCA Global) y Jorge del Valle (CERTUS), quienes abordaron temas clave como la automatización con IA, la ciberseguridad y el cumplimiento normativo.

Una de las intervenciones. Uve Martínez

El evento concluyó con la mesa de expertos “Ética, talento y cultura para que la IA funcione”, moderada por Jorge Ramos (San Telmo Business School), con la participación de Ana Delgado, Yolanda López, Pedro García y José Ortega Orozco, destacando el papel del talento humano en la transformación digital.

De Jerez a Málaga, el Tech Innovators Summit reafirma su compromiso con el desarrollo de un ecosistema tecnológico andaluz sólido, ético y sostenible.

Nexur impulsa proyectos reales de innovación conectando empresas, talento e instituciones para que la IA y la digitalización generen impacto medible en el tejido productivo andaluz. Las compañías interesadas en sumarse al ecosistema, colaborar en próximas ediciones, patrocinar o liderar iniciativas pueden encontrar más información y vías de colaboración en su página web.