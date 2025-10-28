El Español de Málaga y Opplus analizan el marco regulatorio de la Inteligencia Artificial

El Español de Málaga y Opplus organizan el foro “El marco regulatorio de la Inteligencia Artificial y su impacto en las empresas”.

La cita tendrá lugar este miércoles 29 de octubre a partir de las 10:30 en el Centre Pompidou de Málaga.

El evento contará con la participación de destacados profesionales que analizarán la situación legal actual de la Inteligencia Artificial y las perspectivas normativas que se esperan en el ámbito empresarial.

La inauguración oficial correrá a cargo de Pablo Benavides, CEO de Opplus, y Carmen Sánchez, delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga.

A las 10:50 se celebrará una mesa redonda en la que participarán Francisco López, director del área Legal de Opplus; Rocío Ramírez, Senior Technology Product Manager de Wolters Kluwer Legal Software; Jorge del Valle, socio de Certus; y Ainoa Celaya, CEO de Lunamic. Todos aportarán su visión sobre el impacto de la regulación de la IA en las empresas.

El encuentro concluirá con un desayuno de networking, previsto de 11:45 a 12:45. El aforo es reducido y la entrada es gratuita, aunque ya están agotadas desde la semana pasada.