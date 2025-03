Xavier Domingo, experto en IA: "La IA no te va a quitar el trabajo, te lo quitará el que sepa usarla, es así de simple"

Eurecat es uno de los principales centros tecnológicos de Europa. Cuenta con más de 800 profesionales, presta servicio a 2.000 empresas y factura casi 70 millones de euros anuales.

Están especializados en el área industrial, digital, biotecnológico y sostenible. Dentro de esas ramas posee grandes expertos en inteligencia artificial aplicada, ciberseguridad, fabricación avanzada, materiales inteligentes, printed electronics, robótica y automatización, dispositivos médicos, economía circular, cambio climático o nutrición y salud, entre otros.

Tiene 14 sedes y una de ellas está en Málaga, capitaneada por Ignacio de la Vega. En total, han creado 181 patentes y lanzado una decena de spinoff. El director del área de Inteligencia Artificial, con sede en Lleida, es Xavier Domingo y ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga.

Inteligencia artificial. Es el tema de moda y prácticamente no se habla de otra cosa en foros empresariales y tecnológicos.

Las personas y las empresas han tomado conciencia, especialmente en los últimos dos o tres años, de las oportunidades que brinda la inteligencia artificial. Seguramente lo haya provocado Chatgpt, que es solo un tipo de inteligencia artificial, pero hay muchísimas más. Es cierto que ha crecido muchísimo el interés. Hubo una primera ola más marketiniana en la que la gente la ponía por poner, pero creo que ahora realmente la gente se da cuenta de que puedes optimizar los procesos. Al final lo que queremos es hacer un uso eficiente de las cosas y ahí la IA lo está petando.

Hay expertos que dicen que la IA para las empresas realmente empieza ahora y que la que no esté utilizándola en 2027 desaparecerá. ¿Está de acuerdo?

Estoy muy de acuerdo. Cuando hablan de las amenazas de la IA pienso: bueno, la IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar alguien que la sepa usar o te lo va a quitar una empresa que la aplique antes que tú y que, por tanto, sea muchísimo más eficiente que tú y te pase por la derecha. Es así de simple.

Venimos de un periodo en el que poquito a poquito se ha tomado mucha conciencia de la digitalización. Datos hemos tenido siempre, pero de calidad no tanto. Ahora empezamos a tener datos de calidad con un contexto computacional adecuado, capaz, y con un coste computacional relativamente bajo. No digo que sea barato, es relativamente bajo y, por tanto, empieza a justificar desde un punto de vista de rentabilidad las inversiones. Antes era una cosa de grandes empresas, a veces de una sección específica. Ahora no, ahora te viene una pyme que tiene un CEO valiente y saca resultados.

¿Ven mucha diferencia en el interés en la IA en función de la edad del empresario, es decir, es más fácil que apuesten por ella empresarios más jóvenes?

Sí. Hay de todo, pero lógicamente hay un tema generacional. Hay una cierta resistencia al cambio. Esto lo tenemos todas las personas en todas las cosas. Eso no es nada de la IA, es en general. Y, lógicamente, cuando tienes una empresa que te ha funcionado bien durante 50 años, que te has ganado muy bien la vida y te viene alguien de la IA y te dice “no, esto lo voy a hacer mejor”, lo primero que te dicen es que tú no tienes ni idea de lo que yo estoy haciendo. Y en parte tienen razón. Pero lo que quizá no ven es la oportunidad de mejora que realmente existe. Y ahí es donde se triunfa realmente. Cuando una empresa se abre, te muestra sus defectos, y te dice lo que no hacen bien o en lo que pueden mejorar, es cuando a nivel de datos y de inteligencia artificial puedes aportar realmente un valor diferencial.

Hay también muchas personas que al oír hablar de IA les entra ansiedad. Va todo muy rápido y muchas personas no son capaces de asimilar tanto en tan poco tiempo.

Sí. Es una ansiedad compartida. Yo soy informático de formación. Tuve la suerte de meterme en la IA pronto, en 2002. Hacía cosas que hoy no servirían para nada. Como informático me cambiaban los lenguajes de programación cada dos o tres años. Con la IA es peor. Ahora cambia en unos meses. Creo que el gran riesgo de la IA es la velocidad del cambio. La IA va a cambiar cosas, como nos ha cambiado la digitalización, como lo cambió la industrialización, como lo han cambiado tantas tecnologías... Para mí la gran diferencia es la velocidad a la que va a producir este cambio. Es muy repentino.

¿Cree que va a haber una brecha social? No solo a nivel empresarial sino también personal entre los que sepan usar la IA y los que no en su trabajo o incluso su vida.

Ahí está el gran riesgo. Sí. No sé si brecha porque entiendo que las empresas se van a espabilar y al final usar un GPT o un CoPilot de Microsoft tampoco es tan difícil. Es probarlo. Y cuando lo pruebas, sobre todo a título particular, es poner un poquito de ganas. Vas a tener el Word, el Excel, el Power point y el CoPilot. Va a ser un elemento más de tu suite ofimática. Pero sí va a haber brecha.

Y habrá otra brecha. Es muy barata la IA que te están ofreciendo ahora por la potencia que tiene. ¿Quién nos dice que mañana no van a subir esas cuotas a 200 euros al mes? ¿500 euros al mes? Y habrá dos sociedades, la sociedad que se lo pueda pagar y la que no. Eso es una cosa que hay que legislar y hay que hacer un uso responsable y ético.

El tema es que el incremento de productividad es casi inmediato. O sea, solo con usar un GPT normal, sin hacer plagio, bien usado, ya lo has amortizado ahorrando una hora o dos al mes de trabajo. Por eso tuvo muchos millones de usuarios en solo dos meses. Es una locura.

Xavier Domingo posa para EL ESPAÑOL de Málaga. Angel Recio

Uno de los temas que más preocupan en Málaga, Andalucía y España es la sequía. ¿Cómo puede ayudar la IA a paliar sus efectos?

De momento no sabemos hacer llover (se ríe). Estamos en un momento de máxima conciencia en cuanto a sostenibilidad y de máxima eficiencia. Las temperaturas están subiendo, la sequía se está incrementando, hay inundaciones… Todo lo que está provocando el cambio climático. Se van a generar muchas tensiones y se van a tener que tomar medidas drásticas y tengo la sensación de que vamos muy lentos. Todo el mundo habla de ello pero no se dedican las partidas presupuestarias adecuadas para prevenir.

Con la IA hay muchos ejemplos. Los que trabajan con la ciberseguridad están protegiendo los sistemas para hacer un uso eficiente y que nadie contamine el agua. Otro caso. Las desalinizadoras consumen mucha energía y cualquier avance con la IA en eso es un avance. Y así muchas más cosas. Hemos conseguido, por ejemplo, un 50% de reducción de emisión de gases invernadero en una implantación. Si todo esto se escala se pueden conseguir grandes cosas.

En la Fundación Eurecat tienen una visión nacional. ¿Están viendo diferencias en la aplicación de la IA por regiones? ¿Hay zonas mucho más avanzadas que otras?

Sí. No voy a descubrir nada cuando digo que Madrid, País Vasco y Cataluña normalmente van por delante. Andalucía está haciendo un trabajo increíble, de una forma mucho más unida y más conjunta que el resto de regiones y se está posicionando igual o por encima del resto de regiones. No obstante, lo que me preocupa es que España se quede atrás. Y la sensación que tengo es que no lo estamos promoviendo suficientemente. Hay un problema y es que es caro. Requiere de muchas horas de investigación o de implantación. No es fácil replicar un modelo de IA a otro sitio. No es instalar un Word. ¿Cómo cubrimos esa inversión? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos.

Por lo tanto, sí veo diferencias entre regiones en España y se nota mucho por el tipo de gobierno que haya, el tipo de ayudas, los incentivos, las agencias de innovación, las agencias de investigación… Deberíamos preguntarnos qué porcentaje del PIB destinamos a esto y qué porcentaje destina Estados Unidos, China o Alemania y ahí veríamos como de catastrófico es el tema.

Dígame un caso concreto que se pueda hacer ahora con la IA y que le resulte especialmente fascinante.

Esto es muy subjetivo. A mí lo que más me gusta es la IA por agentes. Hay soluciones alucinantes. Estos agentes hablan contigo y como es capaz de entender tu lenguaje natural le vamos a crear una cierta inteligencia para que tome decisiones. Me explico. Si yo le digo “Hola asistente, quiero que me gestiones mi planta de fabricación de automóviles y quiero que esta semana priorices el consumo energético porque no tenemos un volumen de demanda muy elevado”. ¿Qué hará este sistema? Razonará, será capaz de entender qué modelos de inteligencia artificial lanzar por detrás como, por ejemplo, sistemas de optimización de la planificación de la producción. Y dirá, mira, esto va en este orden. Y como no tenemos prisa, vamos a hacerlo más lento. Al hacerlo más lento trabaja a regímenes de consumo energético más bajos, se ahorran emisiones y costes, se fuerza menos la maquinaria y se alarga su vida útil. Y todo esto con interacción de voz. Es decir, una persona va a tener los típicos cuadros de mando con números, pero también con alguien que te va hablando de forma autónoma. A mí eso me parece increíble. Da también un poco de miedo.

Es como las naves espaciales de las películas.

Sí, pero imagínate poder dedicar tu tiempo a cosas que aportan valor. Si tú sabes lo que quieres, le dices hazme tal, tal, tal y que te lo haga es magnífico. El problema es si la sociedad será capaz de absorber este incremento de productividad. Ahí está el reto.

¿Eso se puede hacer ya o será dentro de unos años?

En entornos controlados sí.

Domingo es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial del país. Angel Recio

Y si miramos a cinco años vista, ¿qué puede pasar con la IA? ¿dónde nos puede llevar?

Si hace cinco años me hubieras preguntado si estaríamos al nivel de ahora te habría dicho que estabas loco directamente. Te habría dicho que era imposible porque estábamos a años luz. Es probable que la parte de agentes se democratice en dos años o tres. Microsoft y OpenAI están trabajando en que vayas al cloud, a la nube, hacer consultas, te lo lanza a la nube y te devuelve. CoPilot lo mismo.

Apple está apostando por el Apple Intelligence, que en mi opinión está por detrás de los otros, pero te lo está montando directamente en el teléfono. Eso tiene como ventaja seguridad o privacidad. Y está abriendo la puerta hacia los Small Language Model. Es decir, hablamos mucho del Large language models, modelos grandes del lenguaje que saben de todo, son mega-expertos en todo. Pero si yo soy una persona que me dedico a programar, igual la historia y la geopolítica no me sirve. Puedo tener suficiente con que me ayude en mis tareas de programación.

Imagínate un árbol infinito que lo voy a podar para que solo sepa de lo que a mí me interesa y esto lo voy a poder desplegar en el extremo. ¿Qué ahorrará esto? Esto nos va a permitir estar rodeados de agentes especializados. No un agente que sepa de todo, sino muchos agentes que saben de apartados concretos que, a su vez, van a distribuir geográficamente los consumos energéticos porque esto de los centros de datos actuales, en parte, es una locura. Nos va a permitir tener un acceso inmediato sin depender de terceros. Ya veremos si pasa.