Innervisuals, la formación 'online' para que los deportistas 'visualicen' su éxito mediante la meditación

Cuando tienes una pesadilla, te despiertas sudando y con el corazón a mil por hora. Cuando se trata de un sueño placentero, tu cuerpo se siente feliz. Tu experiencia con el mundo real no ha cambiado nada, has estado tumbado en la cama todo el tiempo, pero tu mente ha visualizado una situación y tu cuerpo ha respondido como si fuera real.

Ese es el ejemplo que utiliza el CEO de Innervisuals, Kike Mayordomo -que matiza que él no viene "de una vertiente científica"-, para explicar el poder de la visualización "de una manera que lo pueda entender cualquier persona de a pie". Él aplica esa visualización y técnicas de meditación para mejorar el resultado de deportistas de competición, e incluso ha ido un paso más allá: ha creado una startup para la difusión de esta formación.

"Innvervisuals es una plataforma digital en la que pueden aprender técnicas de visualización para mejorar su rendimiento físico y psicólogo, además de apoyar o acelerar la rehabilitación de lesiones", explica Mayordomo en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Aunque se dedican a un público más o menos general, su foco principal se encuentra en deportistas jóvenes de competición, de entre 16 y 30 años.

Él lleva dedicándose a enseñar estas técnicas como profesional unos 15 años, tras haberlas aplicado en su propia trayectoria como escalador con un resultado "significativo". Ahora, crear un producto escalable de lo que eran unas clases presenciales se ha convertido en su nuevo reto: "La plataforma digital reduce la barrera de entrada económica y permite llegar a muchísima más gente", afirma el CEO de Innervisuals.

"Yo siempre he sido de la creencia de que la calidad de la enseñanza mejora cuando el profesor y el alumno están físicamente juntos, era reticente a a enseñar en formato digital", recuerda Kike Mayordomo: "Pero como cualquier cosa, hay que probarlo. Con la pandemia empecé a trabajar con un escalador de la selección española en formato online y tuvimos muy, muy buenos resultados".

Esa experiencia le hizo darse cuenta de que tenía margen para seguir creciendo por lo digital. "Si tú tienes un programa bien estructurado con las ideas muy bien claras, una persona que se sienta delante de una pantalla puede aprender cualquier cosa. No tenemos ninguna duda de que va a funcionar muy bien", manifiesta.

"Ya hay muchas plataformas digitales que están enseñando a hacer entrenamiento físico en un formato similar, igual que las hay que enseñan a meditar", ejemplifica Mayordomo: "Antes se pensaba que siempre tenía que ser en formato físico, pero hace ya años que se ha demostrado que no es así. Lo que nos diferencia es la metología que ofrecemos, pero el entorno digital es el mismo que muchísimos otros proyectos que ya funcionan".

El punto actual del proyecto es que la formación ya está grabado y tiene "casi a punto ya" la plataforma digital que la acogerá. Cuentan con la campaña de lanzamiento ya lista y, tras "acabar de ajustar algunas cosas", en septiembre harán el lanzamiento. Todo ellos culminará una trayectoria de pre-lanzamiento que se ha ido desarrollando en la primera mitad del año desde la Costa del Sol, bajo las mentorías y coordinación de la comunidad Málaga Tech.

"Sin ellos no habría creado Innvervisuals ni estaría en el punto en el que estoy. Han sido muy cercanos y, aún siendo muy jóvenes, yo encuentro que son muy profesionales. Yo siempre les digo que son un poco como los emprendedores piratas", bromea el CEO de Innervisuals: "En Marbella, donde he vivido casi año y medio, era un entorno más de clase alta en el que yo no cuajaba mucho. De Málaga me encantó que hay mucha naturalidad y transparencia".

Con ese aprendizaje en el zurrón, ya encara su lanzamiento y la expectativa de poder ir contando con los primeros usuarios, a los que escuchar para mejorar cada vez más la plataforma. También están explorando contactos con futbolistas profesionales y deportistas olímpicos, y no descartan llegar a acuerdos con clubes. Todo, con un enfoque principal en la cabeza.

"La meditación y la visualización no son como una píldora mágica, sino una herramienta más para conseguir un objetivo", subraya: "Cualquier persona que practique un deporte y esté intentando alcanzar ciertos objetivos sabe que no hay atajos".