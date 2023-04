La tecnológica malagueña Tupl recibe un premio nacional por una solución de inteligencia artificial

La empresa tecnológica malagueña Tupl ha recibido este miércoles en Madrid el premio a la mejor solución en la categoría Private Use and Application in SME AI durante el Summit de inteligencia artificial organizado por la patronal Ametic. La presidenta del jurado era Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e IA, y en él también había directivos de grandes multinacionales tecnológicas como Microsoft, Google o Amazon, entre otras.



"Nuestra innovadora solución de Industria 4.0, AI Quality Control Toolkit, ha sido reconocida en esta categoría por su excelencia a la hora de automatizar el proceso de inspección de calidad con visión artificial en entornos industriales, a través de la creación e implantación de modelos de inteligencia artificial basados en técnicas no-code, que permiten a usuarios no expertos en programación desarrollar, entrenar, desplegar y gestionar modelos de IA de manera autónoma y en una única herramienta", han señalado desde la empresa liderada por Pablo Tapia.



En el mundo tecnológico se tiende a la colaboración y, en este sentido, ha habido sinergias entre las firmas malagueñas Tupl y Premo. "Agradecemos a Premo Group por habernos abierto sus puertas y dado la oportunidad de desarrollar esta solución, que ya se está empezando a implantar en otros clientes", han indicado en sus redes sociales.

La solución ideada por Tupl permite, según explican, "que una persona sin ningún conocimiento sobre inteligencia artificial o programación puede crear, entrenar e implementar modelos de machine learning en menos de 8 horas y con un nivel de precisión de hasta 99%".

"El AI Quality Control Toolkit de Tupl ayuda sin duda a las empresas en la formación y actualización de competencias laborales, y para acelerar la adopción de técnicas de IA para mejorar la eficiencia", añaden.





Sigue los temas que te interesan