El otro lado de las 'startup': Kintsugi, el podcast donde los emprendedores se deconstruyen

El kintsugi es la técnica de origen japonés de reparar cerámica y teñir las fracturas con polvo de oro, quedando así revalorizados. Ese fue el concepto que el exdirector de proyectos de la inversora de talento Demium en Málaga, Ramón Rubio, le lanzó al CEO de la startup malagueña Kaikoo, Juan Antonio Tejada: "Lucir las cicatrices como símbolo de belleza, es decir, que tus fracasos y tus caídas formen parte de ti", explica el propio Tejada.

Esa idea le ayudó a superar un punto de inflexión durante su experiencia emprendedora en la que no tenía claro si podría remontar: "Me veía con mucha ansiedad, muy triste, pensaba que no iba a poder levantar el proyecto ni la ronda. Pensé mucho en el qué dirán, si iba a ser un fracasado, el que no consiguió levantar su startup".

Fue en aquel momento cuando lanzó como proyecto secundario su podcast Kintsugi. En cada capítulo, un emprendedor comparte —sin pitchear, paños calientes, ni vender nada— sus raíces, su trayectoria, su momento más duro...

"Busco entrevistar a una persona, no a una startup. ¿Se ha formado? ¿Tenía una familia que le ha apoyado? ¿Cuál ha sido su mayor fracaso? ¿Se ha visto tocando fondo sin saber si iba a levantar cabeza?", plantea Tejada en conversación con este periódico.

Sus objetivos con Kintsugi son, fundamentalmente, dos: "Uno, muy egoísta, aprender. Siempre puedes aprender muchísimo escuchando y, en un ambiente íntimo de podcast, entablas una relación con la otra persona muy interesante", comienza.

[Ramón Rubio, el maestro de ceremonias de la Málaga 'startupera': "Cada vez fecundamos más cabezas"]

"El segundo motivo nace de mi disconformidad con la filosofía del ecosistema startup. Vamos con la medallita de Tenemos que ser como Estados Unidos y aplaudir el fracaso, porque se ha intentado; pero realmente todos ocultamos nuestros fracasos y nos encanta lucir todos los galones que tenemos en el pecho, lo bueno", argumenta el CEO de Kaikoo, también uno de los impulsores de la comunidad Málaga Tech.

Por lo pronto, el programa ya ha publicado su primera temporada, desde septiembre de 2021 hasta junio de este año. Treinta y cuatro entrevistas, más un programa especial de reflexiones sobre el emprendimiento en formato monólogo, por las que han pasado actores del ecosistema tecnológico malagueño como la copropietaria de Giants, Virginia Calvo; la fundadora y CEO de Zexel, Clara Herrera, o el CEO de Ubora Solar, Carlos de las Heras.

Así, Tejada lucha por "que la gente se dé cuenta de que en el mundo del emprendimiento no solo somos fundadores con cargos que empiezan por la letra "C" (CEO, CMO, CTO...), hacen cosas chulas y salen en el periódico: somos humanos, hemos tenido que enfrentarnos a muchísimas cosas muy complicadas que hay que valorar". Este próximo mes de septiembre, Kintsugi volverá con su segunda temporada.

Sigue los temas que te interesan